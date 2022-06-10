PLG／富邦25次失誤！夢想家5人得分上雙　拒在客場被橫掃

P.League+ 福爾摩沙台新夢想家今日來到和平籃球館進行季後賽第3戰，背水一戰的情況下，他們靠著團隊5人得分上雙，以及簡浩得到全場最高的23分，終場以95:80贏球，系列賽追成2:1領先。

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夢想家在系列賽前兩戰打完陷入0:2落後，再輸一場今年球季就將結束。昨天新北國王成功在新莊體育館扳回一城，不過夢想家這場是在臺北客場進行，想要逆勢取勝絕不容易。

開賽富邦大前鋒曾祥鈞就連得4分，展現主打禁區的氣勢，但夢想家此役打得更加堅決且專注，一波11:4的小高潮，在客場取得領先。富邦單節發生9次失誤，讓對手產生大量攻防轉換機會，首節打完暫時以22:27落後。

次節兩隊互有往來，林志傑一次「拆彈」三分命中，蔡文誠接著又是一記三分，富邦將比分給迅速追近；不過夢想家第二陣容球員上場後發揮出色，李德威、簡浩都有進球，半場打完富邦發生14次失誤，落後多達11分。

易籃再戰後，錢肯尼、布依德和簡浩接連命中三分，客隊打出一波12:2的攻勢，將領先的分數拉開到21分。富邦喊出暫停後把球交到辛特力手上，他連得6分，加上石博恩的三分，讓主場軍重新回到比賽中，但他們三節打完還是以63:76落後。

末節，富邦屢次進逼，但始終無法把分數重新壓回個位數，球隊外線空檔無法把握，反觀夢想家更積極的進攻籃框，靠著罰球鎖定優勢，簡浩命中個人本場第6顆三分，分差又來到20分，比賽就此底定。