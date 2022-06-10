外交部新增49人輕症確診　業務一切照常進行

外交部今（10）日表示，本周新增49人確診新冠肺炎，包括11個外館21人、台北總部28人，確診者均為輕症，外交部業務一切照常進行。
外交部表示，2日至9日止，計有：駐越南、馬來西亞、澳大利亞、印度、美國、葡萄牙及索馬利蘭代表處、駐布里斯本、紐約、溫哥華及日內瓦辦事處等11個館處通報共計21位人員確診新冠肺炎，均為輕症。
外交部指出，上述確診人員均已依照當地政府防疫規定進行居家隔離；各個駐處也立即啟動緊急應變計畫，針對辦公場所進行全面清潔與消毒，並採取積極因應措施。以上各館處領務櫃檯均仍正常對外開放，不受影響。
外交部總部3日至10日新增28名人員確診新冠肺炎的本土案例；確診者均為輕症；外交部業務一切照常進行。在接獲上述確診通知後，已經採取各項積極預防性因應措施，並完成辦公環境的深度清潔消毒。
外交部表示，自去年國內疫情升溫後，持續加強各項防疫措施並管控人流。外交部已再次提醒所屬單位各級同仁務必落實防疫規定，以確保人員與眷屬的健康，並維持核心業務順利推動。
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