城市博覽會開幕 吳思瑤讚林右昌：玩真的讓基隆大翻轉
行政院長蘇貞昌今（10）日與總統蔡英文共同前往基隆市出席「2022城市博覽會」開幕典禮。蘇貞昌表示，基隆位於台灣地理的關鍵樞紐，並在台灣歷史發展上扮演重要角色，近年來在市長林右昌領導下，不僅山海解禁、市港重生，更獲得大幅度蛻變，疫情已來到走入正常生活的最後關鍵時刻，請國人做好防疫，一同到基隆參觀城市博覽會，見證基隆的蛻變；也出席活動的民進黨立委吳思瑤則說，城市治理不是變魔術，需要有高度的政策願景，以及高強度的執行與堅持，作為台灣的「起點城市」，基隆這幾年的翻轉都是大尺度大格局，為基隆開心，因為有一位「玩真的，搞大的」好市長。
蘇貞昌表示，這些年來，林右昌領導市府團隊有方，獲得市議會與中央大力支持，讓基隆不僅山海解禁、市港重生，更獲得大幅度蛻變，而此次基隆也展現自信態度，舉辦城市博覽會，讓國人同胞見證基隆的改變。
蘇貞昌強調，基隆市在基隆人共同努力下，已大幅減輕負債，並開發大面積土地，讓城市更美麗，同時亦承襲該市在歷史上所扮演重要的角色，展現基隆作為台灣地理樞紐的關鍵地位。此外，中央也從軍港遷移、山坡地解編、基隆河廊帶解禁等各方面協助基隆發展，並投入超過250億元，大力支持市港再生標竿計畫、基隆捷運等重大建設。
蘇貞昌強調，雖然目前疫情仍在高原期，但已呈現逐漸下降趨勢，只要國人將疫苗打好打滿，做防疫措施，就可安心外出，大家可以到基隆參觀城市博覽會。
吳思瑤則說，每一次到基隆，真的都不一樣。參加基隆城市博覽會， 林右昌化身城市建築師親自導覽，聽他說市政，真的會看到他眼神中的那道光，「市長有光采，城市更精彩」。
吳思瑤說，城市治理不是變魔術，需要有高度的政策願景，以及高強度的執行與堅持。作為台灣的「起點城市」，基隆這幾年的翻轉都是大尺度大格局，為基隆開心，因為他們有一位「玩真的，搞大的」好市長。