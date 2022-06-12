3大學新設「後醫系」挑戰大　積極培養跨域人才突圍

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清大、興大、中山大學為綜合大學，盼結合校內的理工、人文、社會等豐富教學與研究資源，培育跨域專長的醫療人才，但3校沒有醫學院、教學醫院，皆為新設醫學系，遭外界質疑師資、教學資源從何而來？
清大後醫系盼培育更具科技素養的「ABC醫師」（AI人工智慧、Big Data大數據、Cloud雲端物聯網），以迎接下一世代的醫學挑戰與機會，如有化工背景的投入肝臟研究、機械物理出身的鑽研心臟學。
清大表示，清大醫學科學系專任及合聘教師已超過百位，規畫經年的大體解剖教室及相關軟硬體規畫也將在新生入學前完成，包含9座解剖台、3具大體老師、3位解剖學教師，新生8月入學就可以開始學習解剖課程；後醫系將與長庚、國泰結盟，從這兩個醫學中心引進師資；2027年，位處桃園航空城、所有病床加總910床的清大桃園醫院也將完工，是清大未來的教學實習醫院。
清大後醫系招生名額有23名公費生，含「自然科學組（招生至少16名）」及「智慧資訊科技組（招收至多7名）」招生分組，最後自然科學組錄取22名，智慧資訊科技組錄取1名、無備取。清大指出，自然科學組走的是臨床醫師、智慧科技組盼培養「醫學工程師」，筆試要加考「資訊科學」，可能是過去後醫系考生未準備過的科目，且準備時間不夠，報考的28人中僅4人進入二階。
興大後醫系欲培育「全人醫療」理念醫學生，以培育兼具多元底蘊與全人文關懷素養暨科學家精神的醫學生，提升中部地區偏鄉與原住民醫療品質，課程聚焦全人醫療、智慧醫療、精準健康3個模組，協助學生深入探索不同領域的發展。
興大與台中榮民總醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系合作，4所醫院將成為興大後醫系的教學醫院，支援基礎醫學與臨床醫學教學，並作為學生的臨床實習場所，並與4院合作，迄今已聘任77名專任教師、71名合聘教師、45名兼任教師，校內則有81名專任教師共同支援後醫系的教學，合計274名教師，還將陸續聘任基礎與臨床學科教師。
興大醫學系首屆招生，招收23名公費生，分為甲、乙兩組，甲組21名，乙組（限原住民身分學生）2名，兩組招生名額得相互流用，甲組報考人數為594人、乙組3人，最後甲組錄取22人、乙組錄取1人。
中山大學則想培養富人文關懷兼具科技素養的良醫、因應智慧醫療跨域的醫師，結合校內生物醫學、醫學科技、生技醫學等資源，提供後醫生多元選修課程，包含醫學科學家學程、醫師工程師學程、醫務管理經理人學程等等；課程還規劃100小時的醫療志工服務、2.5個月的偏鄉社區實習，實際體驗在偏鄉當醫生的生活，銜接職涯。
中山大學校長鄭英耀表示，雖然沒有成立醫學院，但中山大學設有生物醫學、醫學科技、生技醫藥、精準醫學4個與醫學相關的研究所及植物及動物學臨床醫學科學博士學位學程，並與高雄各家醫院合聘、超過200位的臨床醫師任教；後醫系將與高雄榮總、高雄長庚與奇美醫院3所醫學中心合作，另另結合6大市立醫院、高屏澎東部立醫院及國軍高雄總醫院，推動社區醫療、培育醫學生人文關懷素養，並與高雄醫學大學和慈濟大學攜手合作投入醫學教育，共同培育醫療人才及發展醫學創新科研；除去年底動土的仁武校區醫學教學大樓，後續還會建造醫學研究大樓與解剖實驗大樓等。
中山大學後醫系分一般醫學組及智慧醫療組，招收23名公費生，共637人報名，總錄取率約3.6%，一般醫學組正取21名、備取100名，智慧醫療組，招生名額訂至多5名，有28人報考，17人進入二階，但最後僅正取2人、無備取，校方推估智慧醫療組要加考「計算機概論與程式設計」，後醫系考生還在摸索中。
教育部表示，教育部審查後醫系申設案，除考量學校各項教學資源等條件外，為使人才培育更加契合國家人力發展需求，並同時會請衛福部就國家醫事人力需求及推估等面向協助審查；清大、興大和中山大學3案經教育部醫學專業審查並配合醫學公費生計畫於111學年度核定通過後辦理招收醫學公費生。教育部刻正審核各大學所報112學年度系所增設調整案件，查有元智大學申設後醫系計畫書1案。
元智大學109年便與清大、興大和中山大學向教育部申請後醫系，卻落馬，據悉是師資沒完備，此次已是第3次送審。元智大學表示，遠東集團旗下有亞東醫院及元智大學，董事會因此想共建醫學院，兩單位在教學與研究合作多年，也有合聘教師在一般學系與通識課程進行跨域課程，後醫系成立能提供完善教學與臨床實習。
為何越來越多大學積極爭取設立醫學系？嘉義基督教醫院副院長周恬弘認為，因應疫情，大眾看好生技產業、醫療相關研發，大學有醫學院不僅能相得益彰、吸引更多人才，也能與當地大型醫院合作，開啟產學合作的契機，對學校名聲也有所加分；另外，可能是國立大學間的競爭考量，交大與陽明合併，成為有醫學院的國立學府，台成清交4所頂尖大學，僅清大沒有醫學院，可能因此積極爭取設立，此舉又牽動區域之間的醫學教育資源分配平衡，導致中南部的國立大學也加入設立。
陽明交大醫學院長陳震寰則認為，主要是大學想發展卓越，綜合大學缺了醫學院，在整體學術發展將受限，另外，培養跨域人才、生醫科技等，在學術、科學界扮演的角色越來越重要，尤其此次疫情影響甚鉅，因此才會有越來越多學校想申設醫學系或後醫系。