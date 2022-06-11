「外帶自取79折」比較省？網怒罵盤子 他卻點到店家傻眼
外送平台除了透過騎士外送到家之外，其實還可以「外帶自取」，以foodpanda來說「外帶自取」部分店家會有79折折扣，精打細算之下，通常會比外送來的便宜一些，也成為民眾返家時順手取餐的購餐方式，但79折是「店內價」或是「外送價」再打折？折扣後有比自己打電話訂便宜嗎？有網友在爆怨公社Po文表示，「透過外送平台自取79折才是超大盤子！」因看到點餐的地點距離自己很近，便決定使用「自取79折」來購餐，但到了現場等餐時，看到店家內的菜單覺得被騙，認為既然沒省多少，直接打電話自取就好。
實際原文並未提到預定單比現場貴，實際看Po文所附的菜單照片價格，2號餐飲料改為綠茶，需要額外加10元，店內菜單沒有說明改飲料的費用，記者實際去電詢問得到的答案也是同樣要加10元，以相同的菜色計算，在現場點餐的費用會是170元，透過平台外帶折扣後是168元，外帶自取便宜了2元，但折扣上確實並非是店內價79折，而是外送價打折，折算後的費用其實和打電話到店裡點餐差不多。
Po文引發網友熱議，有熟門熟路的老司機建議要善用優惠，以及確認是否是店內價，同時分享自己點飲料自取的超狂折扣經驗：「平台外送要345元，店內消費305元，但用自取只要229元。」也有人外帶自取搭配優惠卷，折扣下來，連店家都問「怎麼可以買到那麼便宜。」還有網友表示，「外帶自取很方便，不用打電話，手機就可以很明確的點好餐，折扣後價格是店內價，感覺也很合理。」
但也有網友遇過為了79折自取，結果打完折比店家原價還貴。還有人遇到誠實店家直接對他表示：「不只價格差異，份量也有差異。」後來索性自己打電話點餐自取。
該則留言也吸引了餐飲店家回應，「畢竟使用平台點餐，外送平台要收店家1單32~38%的費用啊！」巷子內餐廳老闆更是具體分析：「不是因為有外帶79折才使用非店內價，而是餐廳參與了平台活動才能調整成非店內價。」網友同時給了良心建議，「如果很介意被當盤子，自己先查價，不然直接打給店家訂購自取，餐廳會很感謝你，因為不會被抽成！」
實際查看知名的連鎖餐廳，外帶自取價和外送相同，與店內價也有15元的差距，透過平台自取對消費者來說並沒有比較便宜。如果有折扣，在原Po文的案例來看，79折可能只是去店家買原價罷了，但店家可能要被抽成。針對此一話題，實際詢問外送平台，官方簡單回應表示：「價格為各店家自訂非平台決定，平台提供許多外帶自取優惠，讓消費者有不同選擇。」