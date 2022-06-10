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全球卓越建設獎巴黎登場　桃園市工程獲2金2銀肯定

▲桃園市公共工程獲本屆全球卓越獎2金2銀，其中橫山書法館獲得全球卓越獎環境類金獎肯定。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市公共工程獲本屆全球卓越獎2金2銀，其中橫山書法館獲得全球卓越獎環境類金獎肯定。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-06-10 22:34:10

桃園市公共建設再獲肯定！全球卓越獎之前因為疫情關係，已連續2年改為線上頒獎，今年重新於總部所在地巴黎盛大舉辦實體頒獎典禮，本次台灣團隊共計榮獲4金7銀佳績，其中2金2銀由桃園市政府工務局、新工處、水務局以及住宅處案件獲獎。

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有全球建築界奧斯卡金像獎美稱的全球卓越建設獎(FIABCI World Prix dExcellence Awards)得獎作品從全球各國國家卓越建設獎中擇優，與全球超過70個國家及100多個世界專業組織的作品競比，是我國優質公私部門建設不受外交限制，以創新、設計與全世界專業者交流，提升國際正面能見度的珍貴機會。


桃園市政府秘書長黃治峯9日率桃園公共建設團隊，赴法國巴黎領取2022全球卓越建設獎，此次桃園市得獎作品包括特色公園（大有梯田公園、中原生態埤塘公園）以及亮點建設（橫山書法館、中路二號社會住宅），都是升格後桃園公共建設的亮點作品，其中大有梯田公園以及中路二號社會住宅，之前也獲得行政院公共工程金質獎肯定。


市府說明，獲得環境類金獎的「大有梯田公園 (Dayou Terrance Ecological Park)」是全台首座以低環境衝擊工法打造的農村生活體驗公園，更以挑戰式主題全齡遊戲場聞名，是不少網紅打卡熱點;而同樣榮獲金獎的「橫山書法館 (Hengshan Calligraphy Center)」，是以公園為「硯台」、埤塘為「墨池」的概念進行設計，建築外觀由5個如篆刻印章的方盒子組成，可作為典藏、教育推廣及展覽活動空間，外國觀光客來台搭機場捷運到A17領航站，即可就近參觀，是觀光客的熱門旅遊景點之一。

▲桃園市大有梯田公園獲全球卓越獎環境類金獎。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市大有梯田公園獲全球卓越獎環境類金獎。（圖／桃園市政府提供）
市府表示，桃園於升格後公共建設獲獎不斷，無論是規劃設計、施工管理、履約能力、提升品質的方法都不斷創新，而公共工程的質感、美感、可及性、耐用度、在地性與主題特色，也都發揮得越來越好，代表桃園城市發展不斷進步，也開創公共工程品質的新境界。

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