獨／桃園最新民調！綠營中林智堅最強　支持度壓張善政

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換句話說，在兩黨對決的對比式民調中，林智堅的聲勢超過陳時中和鄭運鵬。
但若選項加入賴香伶，成為三黨對決的局勢，則林智堅和陳時中都有勝過張善政的贏面。
民調數據顯示，林智堅對上張善政、賴香伶的支持度分別為34.47%、32.17%、9.94%；而民進黨若提名陳時中，對上張善政、賴香伶，支持度分別為35.27%、33.92%、11.12%；民進黨若提名鄭運鵬，對上張善政、賴香伶，支持度則是25.72%、38.89%、10.74%。
熟悉桃園地方的綠營黨政人士指出，目前陳時中不太可能到桃園參選，因此林智堅、鄭運鵬將會二選一，決定時間落在6月底，最晚也不會超過7月初。鄭文燦和林智堅、鄭運鵬都已經談過，鄭文燦對兩人都一樣支持，並沒有選邊站，而最後誰會出線，決定權還是在黨主席蔡英文手上。
對於這份最新民調，該人士分析指出，數據跟近期他所聽到的其他民調相差不遠，顯示林智堅在桃園有一定的支持度。縱使林智堅要參選桃園市長，勢必要辭去新竹市長的現職，背負「落跑」包袱，但林智堅已經做到第二任，而任期也只剩最後幾個月，再加上竹市政績的表現優異，只要能好好提出論述，民進黨支持者一定會接受。
據了解，桃園地方陣營評估，林智堅、鄭運鵬皆有優缺點，不管最後推誰、都有贏面。鄭運鵬有在地優勢，且近日跑基層比以往更勤；而林智堅有竹市執政成績，且張善政本身也是空降，很難質疑林智堅轉移陣地參選。此外，林智堅尚未正式在桃園露面跑行程，民調上就已經有高支持度，因此後勢更加看漲。
綠營地方人士評估，張善政雖然對國民黨是一張好牌，但卡在藍營內部尚有整合的問題，而鄭文燦的施政滿意度很高，加上林智堅的正面形象，因此若推林智堅有相當的勝算。另一方面，鄭運鵬也有在地優勢，民調雖然落後，但仍有機會。只是地方上提出建議，最後還是要由蔡英文決定。