美中防長會晤　外交部：感謝美反對片面改變台海現狀

亞洲安全會議今（10）日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於今日傍晚與中國國務委員兼國防部長魏鳳和於「香格里拉對話」期間在新加坡會晤。美方官員強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，外交部對此表示感謝。
外交部發言人歐江安表示，依據美方事後發佈的新聞稿，奧斯汀部長重申美國持續恪遵基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」，強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，並呼籲中方勿對台灣採取進一步的破壞行徑。外交部感謝拜登政府再次以具體行動支持台海和平穩定。
針對中國政府對我國主權及美國對我軍售的荒誕說法，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。我國政府會持續加強堅實國防，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。
針對日本首相岸田文雄在新加坡出席第19屆香格里拉對話，並於演講中重申「台灣海峽和平穩定至關重要」，外交部對日本政府持續關注及重視台海區域和平穩定表示肯定與感謝。
外交部指出，在威權主義向外擴張，挑戰全球民主秩序之際，台灣作為印太區域內負責任之一員，將持續堅定捍衛民主、自由、人權及法治等普世價值，並將與日本、美國、歐盟等理念相近國家攜手合作，共同促進印太區域之和平穩定及繁榮。