COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美中防長會晤　外交部：感謝美反對片面改變台海現狀

▲美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國務委員兼國防部長魏鳳和於「香格里拉對話」期間在新加坡會晤。（圖／美國國防部）
▲美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國務委員兼國防部長魏鳳和於「香格里拉對話」期間在新加坡會晤。（圖／美國國防部）

記者呂炯昌／台北報導

2022-06-10 23:40:542022-06-10 23:42:38

亞洲安全會議今（10）日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於今日傍晚與中國國務委員兼國防部長魏鳳和於「香格里拉對話」期間在新加坡會晤。美方官員強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，外交部對此表示感謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部發言人歐江安表示，依據美方事後發佈的新聞稿，奧斯汀部長重申美國持續恪遵基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」，強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，並呼籲中方勿對台灣採取進一步的破壞行徑。外交部感謝拜登政府再次以具體行動支持台海和平穩定。

針對中國政府對我國主權及美國對我軍售的荒誕說法，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。我國政府會持續加強堅實國防，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

針對日本首相岸田文雄在新加坡出席第19屆香格里拉對話，並於演講中重申「台灣海峽和平穩定至關重要」，外交部對日本政府持續關注及重視台海區域和平穩定表示肯定與感謝。

外交部指出，在威權主義向外擴張，挑戰全球民主秩序之際，台灣作為印太區域內負責任之一員，將持續堅定捍衛民主、自由、人權及法治等普世價值，並將與日本、美國、歐盟等理念相近國家攜手合作，共同促進印太區域之和平穩定及繁榮。

外交部新增49人輕症確診　業務一切照常進行

斯洛伐克訪團議員太帥　高虹安大讚：帥到可當明星

台灣四面環海！專家：共軍全面封鎖難度高

美宣布1.2億美元軍售　學者：沖不淡自走砲軍售生變疑慮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀