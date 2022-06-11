鋒面再度靠近！週末須防劇烈天氣 今年梅雨季結束時間曝
中央氣象局表示，今（11）日鋒面再度南移至台灣附近，各地天氣不穩定，容易有陣雨或是雷雨情形發生，尤其中部以北地區有局部大雨發生機率，外出活動建議攜帶雨具備用；溫度方面，各地高溫仍可達30至33度，沒下雨時感受稍悶熱，至於夜晚清晨低溫約24至27度。
明日鋒面逐漸北移，西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有局部短暫陣雨或雷雨，降雨情形會逐漸緩和下來。下週一、下週二台灣位於西南風的環境，水氣偏少，迎風面的中南部在清晨到上午這段期間有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨；東南部地區有焚風發生的機率，請注意。下週三、四又有一波鋒面來襲，水氣增，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，下週五鋒面才會往北遠離，不過後期預報仍有不確定性，請留意最新預報資訊。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「滯留鋒」影響，有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局特報。今日各地氣溫：北部23至31度，中部23至32度，南部23至34度，東部21至33度。明日「滯留鋒」逐漸北移，各地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，需注意；明晚起天氣好轉，降雨停歇。
最新歐洲模式模擬顯示，下週一、二「西南季風」偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、「熱如盛夏」，花東則有「焚風」現象，應注意極端高溫(36度以上)的出現；迎風面中南部則有局部短暫陣雨，山區午後亦有局部陣雨。
下週三「滯留鋒」南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨。下週四、五「滯留鋒」再向北移，「太平洋高壓」並未增強西伸，反而南方水氣增多，大氣很不穩定，有利強對流發展，尤其以午後機率高於其他時間，仍為多雨的型態，需持續觀察。（編輯：倪浩軒）