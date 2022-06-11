羅智強走完桃園走台灣！花2月環島 每天遇支持者抱著哭
國民黨前台北市議員羅智強日前宣布退出桃園市長選舉，外界關心他的下一步動向，而羅智強昨（10）日在臉書宣布，將把祈福桃園的心意擴散為祈福台灣，要用2個月的時間走路環島一圈。而羅智強也透露，幾乎每天在路上都會遇到支持者抱著他哭，羅智強也喊話支持者們別哭泣，「所有今天的不如意，都會讓明天的我們更堅強」。
羅智強表示，徒步環島是自己多年的心願，這次計畫要從桃園出發，走到高雄屏東，東行到花蓮台東，北上基隆雙北，再回到桃園，「環島走1000公里，走到大家的面前，走到台灣的各個角落，用我的一雙腿，走一條，感恩的路」。
羅智強認為，「過去這三個月的桃園市長選舉，桃園的好朋友固然非常的支持智強，幫助我打下了民調第一的亮麗成績。但是我非常清楚，全台灣各地的好朋友，也非常關心我的桃園市長選舉。雖然，因為一些並非操之於我因素，我沒有辦法繼續參選，但是，桃園和全台灣朋友，這一段時間的支持，我點滴在心頭」。徒步行腳走台灣，也是為了親自到鄉親面前說聲「謝謝你！」
羅智強更透露幾乎每天都會遇到支持者抱著他哭，「說很捨不得我」，羅智強直言看到大家這麼難過，自己更捨不得，但也喊話支持者「不需要為我哭泣」，強調他成全的不是國民黨而是在野制衡，「美好的仗，我們打過了。不會因為，暫時沒有走到目的地，這一條路就白走」。（編輯：倪浩軒）