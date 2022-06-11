美國CPI創逾40年新高！拜登：盡一切能力緩和物價
美國勞工部10日公布，5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%，創下1981年12月以來的新高，也比4月及市場預期的8.3%升幅更多；美股3大指數週五大幅下挫，其中道瓊工業指數收報31392點，大跌880點。美國總統拜登（Joe Biden）聲稱，通膨狀況遲遲未能緩解，主要是因俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）挑起戰爭，並承諾會盡力降低物價。
根據白宮官方聲明，拜登指出，最新的CPI指數意味著打擊通膨會是拜登政府的優先經濟工作，指控俄羅斯入侵烏克蘭後，推高物價，其中油價、能源及食品價格又佔了每月物價上升的一半左右。
拜登表示，油價上升是通膨的主因，而這主要肇因於俄烏戰爭，美國明年的產油量勢創新高，他正與業界合作，確保達成這項目標，並強調美國石油、天然氣及煉油業界，不應以烏克蘭局勢所引起的挑戰，當成向民眾榨取更多利潤或加價的理由。
拜登認為，華府須繼續捍衛烏克蘭的自由，同時也要祭出更多措施，來緩和美國持續飆升的物價，呼籲國會立即採取行動，通過削減運費，以及為家庭減少能源及處方藥開支的法案。
拜登聲稱，在他擔任美國總統期間，赤字下降的幅度比歷史上任何時候都要大，但如果國會能通過稅收改革法案，讓富人及大型企業可以公平繳稅，與聯準會阻止通膨的工作相輔相成，就可以進一步降低通膨壓力。
拜登也不忘抨擊共和黨所提出的，提高中產及勞工階層稅賦的計劃，因為這對打擊通貨膨脹沒有幫助，只會讓情況更糟。