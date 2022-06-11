中國突禁我石斑魚輸入 陳吉仲：內銷與新興市場可解決
中國昨日聲稱，因多次從台灣輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，還檢出土黴素超標，故自本月13日起禁止我國石斑魚輸入。居家隔離中的農委會主委陳吉仲今（11）日以視訊方式照開記者會表示，中國再次不依國際規範針對我國農漁畜產品，我方近日會把這些科學根據透過兩岸動植物檢疫管道提供給中國，希望他們儘速回應科學根據，如果沒有，我方不排除到WTO申訴。另陳吉仲也說明，我國已啟動所有內銷與外銷新興市場，包括美國、紐西蘭、歐盟、日本等。
中國昨宣布，從去年以來，多次從我國輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，還檢出土黴素超標，為了保護消費者，依據相關法規，決定從本月13日開始，要求各海關暫停受理台灣石斑魚報關。
陳吉仲對此表示，全世界所有規範針對農漁畜產品有農業超標，頂多這批貨禁止輸入或是退貨，中國作法已違反國際相關規範，且台灣的石斑魚品質非常好，過去幾年沒有驗出用藥情形，去年中國通知檢驗3到4次，我方立刻帶生產專員檢查，也沒有找到類似情況。
陳吉仲表示，我方近日會把科學根據透過兩岸動植物檢疫管道提供給中國，希望他們儘速回應，如果沒有的話，不排除到WTO申訴。
另陳吉仲也喊話，養殖石斑漁民的國人不用擔心，因為我國已經把石斑魚大量轉移到其他國家與內銷，過去外銷1萬9000公噸，因為疫情關係，外銷到中國與香港剩下6000多公噸，到今年5月已經外銷到中國3000多公噸，現在目標處理3000多公噸，這部分對漁業署可以具體解決。「去年鳳梨事件都可以克服 ，石斑魚更沒問題」。