台中情侶酒後爭吵釀禍！男揮刀自傷濺血 送醫才發現確診
台中市一位62歲杜姓男子與55歲林姓女子交往多年，兩人在中區民權路一處大樓內租屋同居。昨（10）日深夜11點多左右，兩人酒後發生爭吵，醉意上頭的杜男一時情緒激動，揮刀自殘，林女想要阻止也被波及劃傷，兩人雙雙濺血，杜男送醫後更被意外發現確診。
據了解，杜男與林女交往同居多年，飲酒後發生爭吵竟演變成揮刀自殘，杜男身上不只一處刀傷，其中左肩膀處傷口最深，因此大量出血。而林女從旁勸阻時也遭劃傷，但並無大礙。
警方接獲報案後趕到現場，發現兩人血跡斑斑，趕緊協助叫救護車送醫。杜男一度被送至加護病房，幸好後來脫離險境，目前生命跡象穩定。但杜男入院時PCR採檢意外發現陽性確診，也讓員警捏把冷汗。
警方表示，將依規定通報家暴防治中心，進一步釐清案發經過，另外也呼籲民眾遇到家暴等糾紛情事，可以儘速報警求助。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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