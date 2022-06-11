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侵犯棄屍山區！馬國女大生命案　梁育誌一審判死延押2月

▲馬國女大生命案，兇嫌梁育誌一審判死。（圖／資料照／翻攝臉書）
▲馬國女大生命案，兇嫌梁育誌一審判死。（圖／資料照／翻攝臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 11:08:32

2020年10月間，台南長榮大學24歲的馬國鍾姓女大生，獨自從學校返回租屋處時，遭兇嫌梁育誌強行擄走，性侵後殺人棄屍偏僻山區，案經高雄橋頭地院一審、判處死刑；目前全案上訴高雄高分院，而近期由於梁育誌的羈押期即將屆滿，合議庭審酌認為其涉案情節重大，恐有逃亡之虞，因此裁定延押2月。

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回顧案情，當時鍾姓女大生從學校獨自返回租屋處時，途中遭嫌犯梁育誌擄走，性侵後殺害棄屍高雄阿蓮山區，消息震驚社會。梁育誌落網後供稱是失手殺人、並非故意，但檢方認為，梁嫌手段殘忍，枉顧他人性命，依法對梁育誌提起公訴，並建請法院判處死刑。

今年3月間，橋頭地院一審宣判，依強制性交殺人罪、強制性交未遂罪、遺棄屍體等罪嫌，判處梁育誌死刑；案件上訴高雄高分院，目前仍在審理中，但因梁育誌的羈押期即將屆滿，高雄高分院召開延押庭，合議庭認為，梁育誌涉案情節重大，有高度逃亡之虞，裁定自6月21日起，延長羈押2個月。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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