染疫後4周又高燒、腹痛、紅眼 8歲童患MIS-C合併闌尾炎
國內兒童確診新冠肺炎，除發生腦炎，也出現兒童多系統發炎症候群（MIS-C），引發外界關注。中央流行疫情指揮中心今（11）日舉辦「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」，國立陽明交大附設醫院小兒科主任阮建彰就提到，日前收治1名8歲大男童感染新冠時，屬於輕症個案，但在染疫後4周，又出現高燒不退，胸痛，還有腹痛、紅眼睛的症狀，後續被診斷為MIS-C合併闌尾炎，在加護病房治療後，5月底已出院返家。
阮建彰說明，這名8歲大男童在4月20日就醫最主要是月發燒、咳嗽及喉嚨痛，採檢確診，Ct值17.2，在此之前沒有任何疾病史、沒打過相關疫苗，只有住院第一天有發燒，之後病況就穩定，當時治療屬於輕症，X光並沒有肺炎跡象，過程中沒有使用抗病毒藥物、類固醇等治療，住院7天病況穩定，之後就解隔離出院返家。
只是，在確診4周後，即5月20日突然發高燒，且持續2天38度、39度，三不五時會說胸痛，由於當時精神活動力尚可，就先帶到診所檢查後，僅先領取相關症狀的藥物就回家觀察。直到5月22日，發現男童發燒不退，有些「紅眼睛」，並開始有腹痛、噁心及吃不下等症狀，到下午持續惡化，甚至轉移至右下腹，整天都非常不舒服，且無法進食，家屬在晚上帶往急診室就醫。阮建彰提到，檢查時除發高燒、血壓偏低及心跳偏快的跡象，且兩側紅眼睛、右下腹壓痛。
之後，進一步檢查發現，男童有闌尾炎，由於病童染疫4周後出現發燒、腹痛，還有一些非典型症狀等情況，醫療研判懷疑是MIS-C，決定做相關檢測，而且根據世界衛生組織（WHO）對於MIS-C的診斷定義，這位小朋友幾乎每項都有達到，後續確診為MIS-C。
不過，阮建彰說，MIS-C合併闌尾炎並非罕見，也不是偶然，過去就曾在國外已有不少的個案報告，通常新冠確診兒童，在染疫2至6周後出現右下腹疼痛，都要考慮相關情況的發生，因此也提醒家長注意。
※【NOWnews 今日新聞
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