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直播／兒童疫苗接種間隔縮短！醫護打第4劑　陳時中說明

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 14:00:00

昨（10）日新增68311例COVID-19本土確診個案，疫情持續發展，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨召開專家會議，拍板定案兒童疫苗接種間隔時間縮短，醫護人員開放施打第2劑追加劑，也就是所謂的第4劑，建議與第3劑間隔時間5個月。相關規劃有望在下午記者會上進一步說明。

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ACIP專家會議決議，兒童疫苗2劑的間隔時間建議為4～8週，也就是說接種第1劑之後隔4週可以再打第2劑。另外開放醫護人員施打第4劑，可在評估自身染疫風險與意願後接種，建議與第一次追加劑間隔5個月。而近日單日新增死亡個案連連攀升，今日會再創新高或從高峰回穩，值得觀察。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由指揮官陳時中親自主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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