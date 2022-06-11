618優惠全攻略！盤點8通路好康　先做「這件事」最划算

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- 6/9~6/17《618年中大促》「100萬現金下單抽」於momo全通路(購物網、電視購物、型錄)不限金額下單，免登記就有機會成為百萬富翁。
- 「18元清空購物車」618暖身慶期間將加入購物車，並於618當天下單，就有抽獎資格，共5名。(備註：momo將以訂單金額扣除18元之形式發放紅利金，其贈與紅利金上限為5,000元/人)。
- 「組隊賺momo幣」活動，6/18中午12:00前招齊5至10位購物好夥伴，創建隊伍者凡達成兩項專屬小任務就可獲得「主揪獨享獎」100 momo幣；若隊伍5人以上分別消費滿1,618元，「成團消費獎」50 momo幣(/每人)；618當日爭取最高3%回饋的單日限定「滿額回饋獎」。
- 「momo幣免費領」包含暖身慶首日起每天08:18~21:18共12時段的「搶紅包最高999 momo幣」；以及6月10日開始的「天天簽到」活動，簽到加上分享就能享有累積最高50 momo幣獎勵。
- MUJI無印良品即日起~6/22，指定服飾單一價499元起，組合收納櫃期間限定83折起；全館結帳不限金額再9折(部分活動品除外)。
- 伊萊克斯 6/15~6/17 LINE購物加碼10%回饋名額無上限、6/18~6/21不限支付方式送10%P幣，免登記、名額無上限。
- 石頭科技即日起~6/13折價券大方送，滿6,000折300、滿10,000折500、滿16,000折1,000。
- Jabra即日起~6/15全館消費加碼5%P幣回饋，單筆消費滿5,000元限量登記送「Jabra獨家設計悠遊卡(內含$500儲值金)」。
- 金百利集結旗下日用品牌舒潔、靠得住、好奇推出超級品牌週，6/8-6/12 加LINE購物回饋6% (無上限)，6/10-6/12下單舒潔指定商品滿6,188元，加碼送限量「三合一手持吸塵器」、好奇指定商品滿3,780元送限量「四輪電動皮卡車玩具」。
- 6/18全日，四大超商+蝦皮店到店99元免運券5張。
- 6/18 凌晨0–2點，前10分鐘限量四大超商+蝦皮店到店0元免運券1張。
- 6/18當日00、12、18、20點再加碼發送指定店家商城85折券，消費滿2,000元即可使用，最高現折2,000元，一樣可與店家8折券疊加用，最高68折。
- 6/1–6/18簽到，且於6/18當日下單消費滿618元，就有機會將一百萬現金帶回家。
- 6/1–6/18領免運玩遊戲，天天抽出1名一萬元現金得獎者；天天有三次免費抽獎機會，每完成付款一筆訂單就多一次遊戲機會。
- 6/1–6/18每天領2張18元購物金，一張限領券當日使用、一張限6/18當天使用。
- 「線上國際書展」曬書市集最低69元起，精選套書下殺7折。
- 6/9-6/16「宅家購物金」買書就送168元E-Coupon。
- 6/17-6/18全館加碼結帳滿千88折，滿3000元回饋5% OPEN POINT，滿額最高享21.5%OPEN POINT回饋，消費滿618元，再送星巴克好友分享券，活動期間累積消費滿5,000元，再抽萬元承億文旅住宿。
6/14~6/21精選智慧型手機、智慧家電與智慧穿戴裝置等熱門產品，推出商品直降、滿額買贈、限時秒殺與零點福利等，最高現省超過4千元，即日起每天00:00、09:00、16:00、20:00限量發放100、1000現金券、88折折價券秒殺券，618活動期間另有滿額贈，購物達指定金額加送快充版、小米手環6或是氣炸鍋等，以及組合優惠。
🟠台灣三星6/1~6/30
- 三星商城透過LINE購物搭配LINE Pay結帳，享LINE POINTS最高6+18%回饋。
- 三星商城期間限定，限量搶168起行動電源、無線充電板及快充旅充頭。
- 購買指定機型最高加碼5,000現折優惠、穿戴裝置加價購最高現折2,000，並同享指定機型舊換新折價、免費延長保固一年、刷卡分期最高24期0利率等星級禮遇。
- 於三星商城、三星智慧館及指定通路購買Galaxy S22旗艦系列、Tab S8旗艦系列，或於三星商城購買75吋以上2022年電視，即有機會把百萬賓士轎車開回家。
6/8~6/22祭出各式大小家電、生活雜貨、寢具用品優惠4折起，空氣清淨機、洗衣機最高現省超過1萬元，指定家電加碼好禮多選一、刷卡分期0利率和免運優惠；使用指定零卡分期消費達指定條件贈500元購物金，滿額再抽最高25萬元購物金。
🟠全國電子
於6/11~6/20，全館家電9折，大家電現省30,000元以上，電視62折起、空調8折起優惠回饋30,000元以上，滿額再享精選商品+1元多一件，綁定LINE好友玩遊戲天天領最高1500元現折折價券，指定銀行刷卡享9期0利率，分期刷卡優惠最高回饋6000元。