《NOWnews》民調：6成最想飛日韓 達人曝「致命問題」
全台民眾悶在國內超過2年，不能出國的日子讓很多人相當痛苦！國內外紛紛開始走向解封，能出國的日子似乎越來越近。《NOWnews今日新聞》日前舉行「若解封出國，你最想飛哪？」民調結果出爐，毫不意外，國人最愛的旅遊國家由日本居冠，有44.27%民眾一解封後就會直衝，其次則是韓國18.83%。令人意外的是，對疫情封控最嚴格的中國名列第三位，有11.7%的民眾想去。
雖然熱切出國的心藏不住，但國內外疫情警報還是沒有真正解除，調查也發現，「不想出國、國旅就好」竟然位列第四名，佔比7.38%比想飛歐洲（6.87%）、東南亞（4.33%）、美國（3.82%）還高，顯示不少人對於病毒還是戒慎恐懼。
以分享日本旅遊聞名的「風塵萬里旅人手札」，版主「旅人」曾和日本青森縣、富山縣縣政府合作推廣當地觀光，走日本有如走自家廚房。針對國人近期是否有望赴日旅行，旅人坦言：「目前問題其實卡很多」，他提出4大問題點：
第一、台灣禁團令沒解除之前，即使日本已開放團客入境，台灣民眾就都還是不能出國。第二、即使解除禁團令，日本方規定團體必須保防疫險，但國內產險公司因為之前的防疫險之亂，幾乎沒意願再推出國防疫險。第三、在日本團體旅遊時，萬一確診了還是必須隔離，勢必增加旅費支出，或是上班族可能請假天數不夠用。目前回國仍須遵守「7+7」規定，旅遊成本又多一筆，雖然指揮中心規劃縮短入境隔離天數為「3+4」，但還未有進一步消息，且應是從商務客先鬆綁，才會再考慮到其他。
最後一點，以日本行來說，主要不是錢的問題，旅人說：「錢的問題都好解決，日幣匯率那麼低，就算花10萬台幣去日本五天團還是大有人在。」不過這一兩個月要出國的民眾，大多還是選擇歐洲或泰國等地，一來沒那麼多管制，買了機票、確認好入境規定就能出發，二來是其他國家已開放自由行、免團進團出，若要等台灣團體行成團赴日，比較悲觀來看恐要等到九月。