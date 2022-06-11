「膝蓋黑」被嗆喜歡跪著來？許藍方打臉：沒這種特技

「美女博士」許藍方是談話節目常客，為了上鏡經常穿短褲、裙子，被發現膝蓋偏黑，許藍方解釋這是因為私下她喜歡穿貼身牛仔褲，在這樣的長時間摩擦之下，就會產生黑色素沈澱，不過有網友出言不遜，嗆她：「是不是都跪著，是不喜歡背後式，不然怎麼膝蓋黑？」對此，許藍方漂亮回擊：「我還沒有這樣的特技。」
許藍方公開網友攻擊性留言一一反擊，對於「啪啪啪」體位的房事遭議，許藍方回嗆：「跪會摩擦沒錯，但要跪到黑，可能需要用膝蓋走路，我還沒有這樣的特技；倒是有這樣問題的人，我也想用您的邏輯反問，是否您喜歡磕頭式或撞牆式，導致腦洞大開而不自知？」
又有人說許藍方常穿貼身牛仔褲，私密處是否也黑？她說：「首先，我黑不黑不需要跟您交代；再者，貼身牛仔褲可以選褲襠不貼的，然後，日常習慣養好，不要亂洗亂美白亂噴香水，乖乖用噴噴小藍代替護墊，用清水洗私密黏膜處，在幾乎不感染、內褲也不怎麼貼身的情況下，你要怎麼黑？」
許藍方藉此機會教育，避免膝蓋黑的方式就是「避免摩擦」，可多穿寬褲、裙子，至於美白部分，膝蓋和私密處不同的在於，膝蓋是皮膚，私密處是黏膜，造成黑的原因類似不代表兩者本身構造相同，「所以千萬不要拿保養腿的東西塗抹在私處，更不要在私密處亂塗亂摸亂去角質，真的是拜託了。」