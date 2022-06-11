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MIS-C高峰剛開始！醫：未來1個月恐增167例、1年有650例

▲針對兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，台大兒童醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅今（11）日指出，現在看的可能只是高峰的剛開始，以美國21歲以下確診個案MIS-C發生率推估，預期未來1個月國內會有167名MIS-C個案，1年可能有650例。（圖／擷取自疾管署直播）
▲針對兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，台大兒童醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅今（11）日指出，現在看的可能只是高峰的剛開始，以美國21歲以下確診個案MIS-C發生率推估，預期未來1個月國內會有167名MIS-C個案，1年可能有650例。（圖／擷取自疾管署直播）

記者顏真真／台北報導

2022-06-11 12:44:37

國內新冠肺炎本土疫情仍處在高原期，今（2022）年至6月9日已超過260萬人染疫，其中20歲以下者就有52.7萬人，並有多例兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案出現。台大兒童醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅今（11）日表示，現在看的可能只是高峰的剛開始，以美國21歲以下確診個案MIS-C發生率推估，預期國內未來1個月左右會有167名MIS-C個案出現。另假設台灣疫情與發生率都與美國類似，以人口比例換算，台灣1年可能會有650例MIS-C個案。

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中央流行疫情指揮中心今日舉辦「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」，呂俊毅在會中也分享台大醫院收治的MIS-C案例與疾病處置，其中6月台大醫院收治1名10歲男童，4月底確診後症狀輕微，發燒2天症狀緩解，只是過了1個月後，卻出現反覆發燒、脖子腫起、皮膚紅疹、腹瀉、嘔吐等症狀，到院後體溫高達39.7度、血壓偏低併結膜炎，經診斷為MIS-C個案。

另也有1名2歲女童，在5月12日確診出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，經過一般治療後逐漸康復，但20天後再度發燒，6月3燒到40度，還有頭痛、耳朵痛、嘔吐、腹瀉、大腿痛等症狀，6月6日到台大醫院就診，當時體溫偏高、心跳加快與草莓舌，外觀看起來符合川崎病表現，不過，醫師從症狀與病史綜合判斷，還是以MIS-C治療，經類固醇和靜脈注射後，血壓體溫都恢復正常，目前仍在醫院觀察中。

對於國內也出現多起MIS-C病例，呂俊毅說，台灣疫情相對控制的好，比別人慢了一年多，去年國外就看到很多MIS-C病例，台灣今年才看到，慢一年也有優勢，可以參考別人經驗省下學習過程。根據美國MIS-C通報統計來看，每次確診個案出現高峰，MIS-C也會跟著高起來，可說是如影隨形。

他進一步指出，美國從去年5月至今年5月底就有8525例通報MIS-C個案，其中69例死亡，這是指兒童的部分。以美國人口大概是台灣13倍換算，在疫情與發生率類似的話下，台灣年可能會有650例MIS-C個案，不算少。

另根據美國紐約的研究，統計美國21歲以下確診個案，發生MIS-C機率為100萬分之316，假設用這比例來算，台灣今年至6月9日大概有52.7萬20歲以下的人確診，預期未來1個月左右會有167名MIS-C個案出現。

呂俊毅認為，「現在看的可能只是高峰的剛開始」，說不一定還會比這更高，因為在症狀類似的川崎氏症上，亞洲人發生率可能比白人要高，不過，MIS-C的出現與新冠嚴重度無關，可能是帶有特定基因族群，在感染後造成免疫失控所致，只是相關推估仍有待進一步研究釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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