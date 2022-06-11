再澄清財產申報無爭議　沈慧虹嘆：對不起已逝母親

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈慧虹強調，她身為公務人員，從基層開始的文官，奉公守法。在公共服務的過程中，她始終堅持「清廉」的基本原則，這也是她最重要的核心理念，這不僅是公務員最基本的訓練，也是公務員出身的她不可能、也不願意觸碰的禁區。
沈慧虹指出，擔任公職的這30多年內，她的清廉從未收到質疑，過去的財產申報也從未有過爭議，她目前仍在副市長的崗位兢兢業業。最近卻因媒體對她未來動向有些假設，網路就開始出現惡質的抹黑、人身攻擊、惡意誹謗，「沒想到網路霸凌離我這麼近，我認為這是台灣政治最醜陋、惡質的抹黑文化。」
沈慧虹感慨表示，難怪年輕人、希望參與政治的人，許多人都會在這樣的惡意之下被迫退出，甚至遭受不實的指控，身心俱疲。她強調，這樣的選舉文化與政治文化應該退出公領域，參加公共事務的熱情，不應該被抹煞。
針對網路上對其財產申報的不實影射，沈慧虹也進行澄清。第一，針對有人指出她一年存款加還債超過350萬，她秀出107、108年的資料，並表示她並沒有任何不法獲利。
沈慧虹表示，108年財產增加是因當年初母親過世，而有相關財產的處分，她的兩個弟弟認為母親留下來的現金與存款，因都有共同照顧母親，禮讓給她媽媽過世後的一些存款分配。家人在處理完必要支出後，也將相關財產平均分配，她很謝謝弟弟的體諒，緩解她背負的經濟壓力，非常照顧她這個姊姊。
沈慧虹再次強調，為人子女，連自己母親過世，都要被迫出來做澄清，讓她真的非常難過也遺憾，更感覺到對不起媽媽及家人。
針對保單依法申報的部分，沈慧虹表示，從106年開始，她就使用監察院財產網路申報系統的授權介接資料申報。而當時保險公司上傳資料，將保險契約的準備金借款，不論主約或附約均上傳。於是108年，保險公司發現錯誤主動更正，所以有前後年度債務減少，並無申報不實問題。
至於這些鉅額債務問題，則是她平常避而不談的生活難題，沈慧虹指出，這部份是她與前夫非常大的鴻溝，也因為前夫債務問題，造成兩人溝通、感情遭受阻礙。在這過程中因夫妻財產共有制的規定，兩人的財產資料都會顯示在申報上，也呈現出這些債務情況。
沈慧虹說明，離婚後原本共有的房屋，她也贈與先生，因兩人在法律上的關係已經結束，她也希望這是她個人感情的事情，對於陳先生與他的家人，希望不要造成任何困擾。
最後，沈慧虹指出，為了遏止惡質文化，自己將會提告。她表示，監察院財產申報資料在網路上均可查看，但實際上的財產變化情形，未經查證，不應妄自評價揣測。
沈慧虹表示，她也必須與所有關心她或是要誹謗、汙衊她的人提醒，她一向奉公守法且嚴守紀律，任何的汙衊與毀謗，她會採取法律行動捍衛自身的名譽，也呼籲這些造謠、抹黑的惡質行為，應該立即停止。