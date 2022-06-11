中國又禁台灣石斑魚　陳其邁：應遵守國際規範

中國大陸昨日宣布，自6月13日起禁止台灣石斑魚輸入，理由是多次檢出孔雀石綠等禁用藥物，遭到農委會反駁檢驗都合格，高雄是台灣石斑魚出口大宗，高雄市長陳其邁表示，今年1月初，經追查抽驗高雄市可能涉及6家養殖場之魚貨、池水及底土後，抽驗結果為合格，希望中國大陸在做相關農產品的管制或相關的處理時，還是要遵守國際規範。
高雄石斑魚養殖區域為永安區，其次為彌陀區，均為海水養殖魚塭，主要以漁船運搬活魚銷往中國大陸及香港，陳其邁指出，在今年的1到5月，全部的台灣輸往中國的石斑魚價格大概差不多是8億左右，大概有4億左右是在高雄養殖的石斑魚，昨天接獲農委會的通知後，在高雄幾家養殖場，不管是魚貨、底土或水質等並沒有發現任何違規的狀況。
繼中國片面禁止鳳梨、釋迦、蓮霧後，又禁石斑魚輸入，陳其邁強調，還是希望中國大陸在做相關農產品的管制或相關的處理時，應該要遵守國際規範，今年石斑魚的價格不錯，市政府會來輔導養殖漁民，不管是國際的市場或國內的市場，分散相關的銷售、降低漁民的損失，後續的輔導或處置，也會配合農委會相關的作為，來幫助農漁民減低損失。
高雄市海洋局指出，高雄市漁產品外銷除中國大陸外，亦包含美國、澳洲、南韓、日本、俄羅斯及阿拉伯聯合大公國等，高雄將積極持續輔導國內外國際食品及漁業相關展覽參展商機及開拓全球穆斯林市場，並藉由開發及分散市場，輔導高雄水產加工及養殖業者申請清真認證，開拓全球穆斯林市場，增加外銷商機。