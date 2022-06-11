日本開放外國團客！旅行社：首波規劃先往「大自然」走
日本政府在昨（10）日重新開放外國觀光團入境，國內外紛紛走向解封，能出國的日子越來越近。《NOWnews今日新聞》日前舉行「若解封出國，你最想飛哪？」民調結果出爐，第一名正是台灣人最有好感的國家—日本，多達44.27%民眾在解封後最想先飛日本旅行，其次依序是韓國18.83%、中國11.7%。
世界各國陸續打開國門，「與病毒共存」成為生活新常態，螫伏了兩年之久的旅行社也開始部屬。五福旅遊董事長特助林繼勝表示，國外出入境政策逐漸鬆綁之下，目前已持續和各國地接旅行社及飯店做現況更新，包括當地景點開放狀態、餐廳團餐費用、飯店房況、以及遊覽車數和價錢等。
林繼勝提到，日本是台灣民眾最嚮往的國家，去年底已積極和航空公司洽談，直到今年疫情明朗後才有較正式的定案。目前以暑期做為國外旅遊的復甦起點，地區以北海道、東北、九州、大阪和沖繩為首要目的地考量，又以深度旅遊的大自然景點做為首波行程規劃，有別以往都是往人多的景點走。
以日本東北為例，有別於冬天的雪景，夏天裡的山林和古蹟同樣有迷人的美景，如山形縣的銀山溫泉，是知名動畫《神隱少女》的溫泉街場景；或是青森縣可看看日本「現存12天守」中，地處最北的弘前城，感受日式古城堡之美。
至於國人常去的大阪，則是以近郊景點來做規劃，如日本三大名園之一的岡山後樂園，或是到大步危峽谷搭乘遊船。若是想從事水上活動並兼具城市購物，沖繩仍是小資青壯年中詢問度最高的旅遊勝地。
林繼勝指出，台灣雖在出入境管制上仍有一些限制，但從今年起在國外機票訂購數日增上可見端倪，目前國外觀光出團禁令仍在，然而近期詢問日韓旅遊的消費者已與日俱增，隨著各國漸進式回歸正常生活，國外旅遊回到疫情前的榮景是指日可待。
另一家不願具名的旅行社業者則持相對保守看法，僅低調表示雖和國外合作單位都有持續聯繫接洽，但指揮中心政策依然未明朗化，何時解除禁團令、將入境縮短至「0+7」，在作業上並沒有一個時程表可參考規劃，其實很難進行下一步機位、飯店預訂動作。