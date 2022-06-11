陸方禁止台灣石斑魚輸入　陸委會：遺憾及不滿

陸委會指出，自去年3月起，陸方一而再，再而三的以檢出介殼蟲，或檢出禁藥及藥物殘留超標等檢疫問題為由，禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧及石斑魚輸入，已傷害我農漁民及相關業者權益，並忽視我方以科學證據、國際相關標準規範，以及雙邊溝通務實解決問題的訴求，已因農產貿易技術性問題，製造兩岸不必要的紛擾，呼籲陸方不要因小失大，讓台灣人民更加厭惡中共當局對台灣的肆意打壓。陸委會強調，兩岸農產貿易行之有年，符合雙方市場需求，並對兩岸關係作出貢獻。農產品檢疫是專業技術性問題，應該透過雙方既有協議機制務實溝通解決，才能對兩岸交流將發揮正面效果，呼籲陸方針對我方多次提出的說明，儘速回應，勿阻礙兩岸農產貿易，傷害台灣農民權益及兩岸良性發展。針對台灣石斑魚業者可能受到的不利影響，農委會已備妥相關輔導與產業因應措施，請養殖漁民與相關產業放心，政府一定會確保台灣漁民權益。