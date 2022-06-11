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河北女拒搭訕遭毆傷！當地商家再爆：黑幫問題嚴重

▲河北唐山10日凌晨發生的女子在燒烤店被毆傷事件，引發輿論撻伐。（圖／翻攝自微博）
▲河北唐山10日凌晨發生的女子在燒烤店被毆傷事件，引發輿論撻伐。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-11 13:27:31

中國河北省唐山市1名醉酒男子，10日凌晨在1間燒烤店試圖搭訕1名女子遭拒，隨後竟夥同多人闖入店舖，將女子拉出店外圍毆。此事震驚高層，連官媒也大肆報導，揚言一定要將施暴者都逮捕歸案，還民眾安全的生活環境。然而，事發後有1位當地蛋糕店老闆就拍片實名舉報，說自己去年起就經常被黑社會組織敲詐勒索，連警方也幫不了忙，顯示唐山的黑幫問題相當嚴重。

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綜合中媒報導，10日凌晨2點左右，河北唐山機場路上，1女子在燒烤店和朋友吃飯，1名疑似醉酒的男子企圖搭訕，並伸手摸了女子的背，被對方推開並拒絕後，竟呼朋引伴，找來多人圍毆女子，一旁的女子友人見狀前來幫忙，結果也慘遭毆打。

因拒絕搭訕而被施暴的女子，更一路被拖到店外繼續打，過程都被燒烤店的監視器拍下。畫面公布後引發輿論高度關注，包含《人民日報》、《央視》、《環球時報》等官媒，都痛批事件性質惡劣，要求唐山市相關司法機關有必要加速案件處理過程，以最快速度，依法對嫌疑人進行嚴懲，給受害者公道，還老百姓安全感，並對大眾輿論做出交代。截至發稿時間為止已逮捕8人，並持續追查其他外省涉案人員。

在前述事件發生後不久，唐山當地就有1名男子發布短片，實名曝光1個以刑滿釋放人員組成的黑幫組織，聲稱自己從2021年7月起就一直被敲詐勒索、暴力打砸，嚴重擾亂他的正常生活，甚至迫使他開的蛋糕店停業，經濟損失相當巨大，並提供了蛋糕店被打砸的現場畫面。

男子痛訴，該黑幫曾威脅說不怕法律，蹲幾年牢也不怕，還揚言要傷害老闆的家人，雖已報警，但求助無門，就連警方都曾對他坦言，這些人的行為並不觸犯法律，公安機關無法對他們採取任何行動或法律制裁，他迫不得已，只能向全社會發聲求助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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