河北女拒搭訕遭毆傷！當地商家再爆：黑幫問題嚴重

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因拒絕搭訕而被施暴的女子，更一路被拖到店外繼續打，過程都被燒烤店的監視器拍下。畫面公布後引發輿論高度關注，包含《人民日報》、《央視》、《環球時報》等官媒，都痛批事件性質惡劣，要求唐山市相關司法機關有必要加速案件處理過程，以最快速度，依法對嫌疑人進行嚴懲，給受害者公道，還老百姓安全感，並對大眾輿論做出交代。截至發稿時間為止已逮捕8人，並持續追查其他外省涉案人員。
在前述事件發生後不久，唐山當地就有1名男子發布短片，實名曝光1個以刑滿釋放人員組成的黑幫組織，聲稱自己從2021年7月起就一直被敲詐勒索、暴力打砸，嚴重擾亂他的正常生活，甚至迫使他開的蛋糕店停業，經濟損失相當巨大，並提供了蛋糕店被打砸的現場畫面。
男子痛訴，該黑幫曾威脅說不怕法律，蹲幾年牢也不怕，還揚言要傷害老闆的家人，雖已報警，但求助無門，就連警方都曾對他坦言，這些人的行為並不觸犯法律，公安機關無法對他們採取任何行動或法律制裁，他迫不得已，只能向全社會發聲求助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110