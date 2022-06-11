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愛女遭性侵輕生！父動私刑打死嫌犯　遭判12年還要賠76萬

▲台中市一位林姓男子，懷疑女兒遭到王姓男子下藥性侵導致輕生，夥同友人動私刑將王男虐打致死，不但面臨12年徒刑，還必須賠償王男家屬76萬餘元。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台中市一位林姓男子，懷疑女兒遭到王姓男子下藥性侵導致輕生，夥同友人動私刑將王男虐打致死，不但面臨12年徒刑，還必須賠償王男家屬76萬餘元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 13:46:45

台中市一位林姓男子，懷疑女兒遭到王姓男子下藥性侵，導致愛女因此想不開輕生，於是林男夥同3名友人挾持逼供王男，想知道事情真相，並持熱熔膠條、棍棒毆打及電擊凌虐，結果造成王男死亡。台中地院審理後，依傷害致死罪判處林男12年4月徒刑，其他友人則各被處徒刑8年到10年不等，且還需賠償王男家屬被害補償金76萬餘元，全案仍可上訴。

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據了解，林男的女兒於2017年11月間，自行服藥不治死亡。但林男懷疑女兒生前遭王男下藥性侵並拍攝影片威脅，於是夥同友人挾持王男，先是逼王男下跪道歉，接著又要王男講出真相，過程中不斷毆打凌虐王男，後來見王男沒有反應，才緊急帶去醫院。

結果王男急救不治，全身傷痕累累，至少有119處棍棒傷，還有大面積皮下出血以及電擊傷，引發橫紋肌溶解死亡。兩位林男友人當場自首，警方也循線逮回主謀林男等人，並以傷害致死罪起訴。

林男等人除了必須服刑之外，王男的父母申請遺屬補償金，法院認定林男等人必須負擔賠償醫療費、殯葬及精神撫慰金共76萬720元，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）

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