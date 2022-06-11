金控5月獲利出爐！3家產險大虧逾50億　兆豐產近30億最多

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富邦產險年5月稅後虧損10.25億元，累計稅後淨利22.2億元，較去年同期減少，主要受到防疫保險賠款及增提賠款準備影響，5月防疫保險賠款金額為13.4億，件數3.6萬件。此外，5月提存已反映賠款準備餘額18.8億，包含已報未決案件及已發生，但尚未報案的案件。至於是否有增資計畫，富邦金表示，產險5月底RBC仍超過300%，增資與否仍在評估中，若需要金控就會增資，維持產險長期穩定的經營及保戶的權益。
國泰金自結5月稅後淨利23.2億元，較4月97.4億元大幅衰退，跟去年同月相比更大減近68%，也是2020年6月、23個月以來單月獲利最低，而累計前5月稅後淨利462.7億元，年減41%，EPS為3.5元。其中國泰世紀產險截至5月底其防疫保單已賠付4.4億元，加上預先提存理賠準備金18億元，也使得5月稅後淨損12.5億元，累計前5月稅後虧損4.1億元，國泰金董事會也已通過100億元增資國泰產險案，為強化資本提早進行準備。
兆豐金也受到兆豐產險單月稅後大虧29.16億元影響，金控自結5月稅後虧損11.44億元，累計前5月稅後淨利66.16億元，累計前5月EPS為0.49元，在4家公股金控中，累計獲利掉到最後一名。其中兆豐產險5月大虧29.16億元，主要因提列防疫保單相關保險準備36.54億元，兆豐產險也將持續依政府防疫政策及疫情後續發展狀況，審慎評估應提列的相關保險準備，並依保單理賠狀況擬定流動性因應對策。
另外，新光金自結5月稅後也虧損20.12億元，創17個月單月最大虧損，主要是新光人壽、元富證券單月都出現虧損，拖累金控單月轉虧，加上前5月稅後獲利也降至25.65億元，累計EPS只剩下0.14元，在15家金控吊車尾。
台新金自結5月稅後純益4億元，累計稅後純益30.6億元，年減56.16%，每股純益0.21元，其中子公司台新銀行5月稅後純益7.6億元，累積稅後純益為47.4億元，核心業務獲利動能穩定；台新證券5月稅後淨損0.7億元，主因證券市場指數波動大及交易日均量較上月減少，分別致公司營業證券處分利益下降及經紀相關手續費收入減少，而累計前5個月稅後淨利1.8億元，主要是國際情勢變動、證券市場指數波動大且成交量較去年減少，致公司經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。
另外，台新人壽5月稅後淨損2.2億元，主要是5月下旬台幣急速升值，導致5月兌換損失增加；累計稅後淨利12.6億元也因投資資產配置調整實現處分利益，以及今年度台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。
至於開發金5月自結稅後獲利3.2億元，月減79.3%，累計今年前5月稅後獲利115.44億元，年減16%，每股純益為0.69 元，主要是5月金融市場持續受通膨議題、烏俄戰事及美元走勢震盪影響，因而呈現波動，其中中國人壽在保險本業表現與資產品質仍維持穩健，惟上個月美元走弱，導致整體避險成本增加，中壽5月份稅後獲利為4.07億，累計今年前5月稅後獲利達111.82億。
凱基銀行受惠利息及手續費收入等核心收益貢獻，5月稅後獲利為4.16億，累計前5月稅後獲利達22.05億元；凱基證券獲利動能受資本市場波動影響，5月份稅後獲利為2.2億元，累計前5月稅後獲利達18.75億元。受到國際資本市場波動影響投資部位評價表現，中華開發資本5月份稅後損失3.02億元，累計今年前5月稅後損失為12.01億元。開發金指出，預期短期內金融市場仍將充滿不確定性，面對外在環境的挑戰，開發金將持續專注本業，透過落實ABCDE策略，並放眼中長期成長，以降低營運波動並蓄積未來成長動能。
中信金今年5月自結稅後盈餘為24.4億元，較前月與去年同期均衰減近3成，累計前5月合併稅後盈餘221.7億元，EPS為1.14元。中信金表示，5月銀行及保險核心動能穩健，整體獲利維持良好，惟子公司台灣人壽保險公司因市場變化，匯兌損益波動較大，影響金控單月獲利。不過，若與去年同期相比，銀行業務方面，國內及海外分子行放款皆持續成長，加上利差擴大，帶動淨利息收入增加；保險業務則受惠保單銷售動能表現良好，且美元升值使匯兌損益表現較佳，未來將持續掌握市場環境變化創造收益。