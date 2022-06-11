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金控5月獲利出爐！3家產險大虧逾50億　兆豐產近30億最多

▲國內15家上市櫃金控5月獲利出爐，其中因防疫險提列準備金，富邦、國泰及兆豐金控旗下產險子公司都出現虧損，又以兆豐產險單月虧損近30億元最多。（圖／NOWNews資料照）
▲國內15家上市櫃金控5月獲利出爐，其中因防疫險提列準備金，富邦、國泰及兆豐金控旗下產險子公司都出現虧損，又以兆豐產險單月虧損近30億元最多。（圖／NOWNews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-06-11 14:05:05

國內15家上市櫃金控今（2022）年5月自結獲利全數出爐，在產險因防疫險大量提存準備金及壽險受股債匯波動亦出現獲利低潮之下，15家金控合計稅後獲利僅154.71億元，賺不到去年5月的一半，也僅4家金控單月獲利有成長，而累計前5月獲利達2036億元，也較去年同期減少超過27%。值得注意的是，防疫險理賠也已讓富邦金、國泰金及兆豐金旗下產險子公司重傷，富邦產險、國泰世紀產險及兆豐產險5月稅後分別虧損10.25億元、12.5元及29.16億元，光這3家產險公司合計虧損就超過50億元。 

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富邦金今年5月自結稅後淨利42.42億元，月減7成，單月獲利創今年最低，主要是富邦人壽、富邦證券獲利縮水、富邦產險單月轉虧所致，而累計今年前5月稅前淨利799.34億元、稅後淨利652.23億元，每股稅後盈餘（EPS）為5.53元，前5月累計稅後淨利、EPS皆為歷年次高紀錄，其中子公司富邦人壽5月處分投資部位的實現獲利約43億元，遠低於前一個月的83億元。加上前一個月有匯兌利益48億元，5月考量避險成本及外匯變動準備金出現匯兌損失約44億，影響富邦人壽單月獲利縮水。

富邦產險年5月稅後虧損10.25億元，累計稅後淨利22.2億元，較去年同期減少，主要受到防疫保險賠款及增提賠款準備影響，5月防疫保險賠款金額為13.4億，件數3.6萬件。此外，5月提存已反映賠款準備餘額18.8億，包含已報未決案件及已發生，但尚未報案的案件。至於是否有增資計畫，富邦金表示，產險5月底RBC仍超過300%，增資與否仍在評估中，若需要金控就會增資，維持產險長期穩定的經營及保戶的權益。

國泰金自結5月稅後淨利23.2億元，較4月97.4億元大幅衰退，跟去年同月相比更大減近68%，也是2020年6月、23個月以來單月獲利最低，而累計前5月稅後淨利462.7億元，年減41%，EPS為3.5元。其中國泰世紀產險截至5月底其防疫保單已賠付4.4億元，加上預先提存理賠準備金18億元，也使得5月稅後淨損12.5億元，累計前5月稅後虧損4.1億元，國泰金董事會也已通過100億元增資國泰產險案，為強化資本提早進行準備。

兆豐金也受到兆豐產險單月稅後大虧29.16億元影響，金控自結5月稅後虧損11.44億元，累計前5月稅後淨利66.16億元，累計前5月EPS為0.49元，在4家公股金控中，累計獲利掉到最後一名。其中兆豐產險5月大虧29.16億元，主要因提列防疫保單相關保險準備36.54億元，兆豐產險也將持續依政府防疫政策及疫情後續發展狀況，審慎評估應提列的相關保險準備，並依保單理賠狀況擬定流動性因應對策。

另外，新光金自結5月稅後也虧損20.12億元，創17個月單月最大虧損，主要是新光人壽、元富證券單月都出現虧損，拖累金控單月轉虧，加上前5月稅後獲利也降至25.65億元，累計EPS只剩下0.14元，在15家金控吊車尾。

台新金自結5月稅後純益4億元，累計稅後純益30.6億元，年減56.16%，每股純益0.21元，其中子公司台新銀行5月稅後純益7.6億元，累積稅後純益為47.4億元，核心業務獲利動能穩定；台新證券5月稅後淨損0.7億元，主因證券市場指數波動大及交易日均量較上月減少，分別致公司營業證券處分利益下降及經紀相關手續費收入減少，而累計前5個月稅後淨利1.8億元，主要是國際情勢變動、證券市場指數波動大且成交量較去年減少，致公司經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

另外，台新人壽5月稅後淨損2.2億元，主要是5月下旬台幣急速升值，導致5月兌換損失增加；累計稅後淨利12.6億元也因投資資產配置調整實現處分利益，以及今年度台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。

至於開發金5月自結稅後獲利3.2億元，月減79.3%，累計今年前5月稅後獲利115.44億元，年減16%，每股純益為0.69 元，主要是5月金融市場持續受通膨議題、烏俄戰事及美元走勢震盪影響，因而呈現波動，其中中國人壽在保險本業表現與資產品質仍維持穩健，惟上個月美元走弱，導致整體避險成本增加，中壽5月份稅後獲利為4.07億，累計今年前5月稅後獲利達111.82億。

凱基銀行受惠利息及手續費收入等核心收益貢獻，5月稅後獲利為4.16億，累計前5月稅後獲利達22.05億元；凱基證券獲利動能受資本市場波動影響，5月份稅後獲利為2.2億元，累計前5月稅後獲利達18.75億元。受到國際資本市場波動影響投資部位評價表現，中華開發資本5月份稅後損失3.02億元，累計今年前5月稅後損失為12.01億元。開發金指出，預期短期內金融市場仍將充滿不確定性，面對外在環境的挑戰，開發金將持續專注本業，透過落實ABCDE策略，並放眼中長期成長，以降低營運波動並蓄積未來成長動能。

中信金今年5月自結稅後盈餘為24.4億元，較前月與去年同期均衰減近3成，累計前5月合併稅後盈餘221.7億元，EPS為1.14元。中信金表示，5月銀行及保險核心動能穩健，整體獲利維持良好，惟子公司台灣人壽保險公司因市場變化，匯兌損益波動較大，影響金控單月獲利。不過，若與去年同期相比，銀行業務方面，國內及海外分子行放款皆持續成長，加上利差擴大，帶動淨利息收入增加；保險業務則受惠保單銷售動能表現良好，且美元升值使匯兌損益表現較佳，未來將持續掌握市場環境變化創造收益。

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