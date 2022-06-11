橘子支付買手搖飲「回饋10%」 《原子》卡友再送能量盒
夏日浪潮來襲，飲料最新優惠熱潮也不能錯過。即日起到必可蜜、鬍子茶、不要對我尖叫購買飲品，使用beanfun!橘子支付帳戶消費單筆滿100元，享10%回饋，單筆最高享10元零用金，每帳戶最高可享50元零用金。此外，擁有「原子少年認同卡」的卡友可再加碼，單筆消費金額滿200元，可獲得1盒原子能量盒，買越多筆送越多，限量100盒。
🟠橘子支付滿100元回饋10%：
📍必可蜜
活動時間：6/8-6/12
推薦必喝：黑糖琥珀珍奶冰霜、百香綠
📍不要對我尖叫
活動時間：6/15-6/19
推薦必喝：桂花烏龍、玫瑰紅茶歐蕾、玫瑰荔枝氣泡飲
📍鬍子茶
活動時間：6/22-6/26
推薦必喝：白鬍子蜜月紅茶、黑鬍子厚奶
除了買飲料用「橘子支付」可獲得高額現金回饋，還加碼有機會獲得原子能量盒。「原子少年認同卡」限時招募原子少年鐵粉，可以享有獨家周邊商品折扣、神秘幕後花絮以及和少年們近距離互動的驚喜特權。原子少年認同卡的卡友，在活動期間到指定手搖飲店，使用beanfun! 橘子支付帳戶消費單筆金額滿200（含）元，可獲得1盒原子能量盒；買越多筆送越多原子能量盒，同一筆消費金額不可累送。每期間限量100盒，先買先贏。原子能量盒將統一於7/1(五)前派發至beanfun!背包內。
🟠「原子少年認同卡」解鎖攻略
1、期間累積購買3個原子能量盒
2、每週投票票數達60票以上