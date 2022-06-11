中重症＋446！兒童MIS-C再增5例 最小僅2歲「結膜發紅」
中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增79663例COVID-19確定病例，分別為79598例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增211例死亡。不過指揮中心強調，由於系統異常，今天的病例統計延伸期間較長，統計的基礎和過去不一樣，特此說明。另外今天新增446例中重症患者，包括5位確診兒童MIS-C個案，其中年齡最小的僅有2歲。
指揮中心統計，新增446例中重症個案中年齡超過90歲的有66人，年齡在80～89歲之間的有136人，年齡在70～79歲之間的有100人，未接種疫苗的有190人，接種1劑的有52人，接種2劑的也有52人，打滿3劑的有152人。
特別值得注意的是，中重症個案中新增5位兒童MIS-C個案，年齡最小的僅有2歲，均無慢性病史，曾有結膜發紅、草莓舌等症狀。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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