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中重症＋446！兒童MIS-C再增5例　最小僅2歲「結膜發紅」

▲指揮中心說明中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症個案。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-11 14:25:122022-06-11 14:35:35

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增79663例COVID-19確定病例，分別為79598例本土個案及65例境外移入；另確診個案中新增211例死亡。不過指揮中心強調，由於系統異常，今天的病例統計延伸期間較長，統計的基礎和過去不一樣，特此說明。另外今天新增446例中重症患者，包括5位確診兒童MIS-C個案，其中年齡最小的僅有2歲。

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▲MIS-C為何？指揮中心統一說明。（圖／指揮中心）
▲MIS-C為何？指揮中心統一說明。（圖／指揮中心）
指揮中心統計，新增446例中重症個案中年齡超過90歲的有66人，年齡在80～89歲之間的有136人，年齡在70～79歲之間的有100人，未接種疫苗的有190人，接種1劑的有52人，接種2劑的也有52人，打滿3劑的有152人。

特別值得注意的是，中重症個案中新增5位兒童MIS-C個案，年齡最小的僅有2歲，均無慢性病史，曾有結膜發紅、草莓舌等症狀。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明今日新增MIS-C兒童個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明今日新增MIS-C兒童個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明中重症個案。（圖／指揮中心）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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