國籍航空機組員返台得免關！6/15起　打滿三劑改「0+7」

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至於短程航班入境機組員檢疫政策，依舊為打滿3劑疫苗仍要進行5天自我健康監測，每5天快篩或PCR一次，,最後一次派飛達5天後未再派飛者，得免後續定期採檢；未打滿3劑機組員，也一樣維持7天自主健康管理、每7天PCR， 最後一次派飛達7天後未再派飛者,得免後續定期採檢。若有再次派飛後，相關檢疫天數都應重新計算。
此外，關於國籍航空機組員機上個人防護裝備，則參酌國際經驗及經國內專家諮詢會議討論建議，得依機組員執勤風險調整如下:1.服務一般旅客時：外科口罩、手套；2.機上環境清消：外科口罩、手套、面罩/護目鏡、防潑水隔離衣；3.遇有呼吸道症狀旅客時：得由機組員評估暴露風險及穿著個人防護裝備。
指揮中心重申，新冠病毒持續變異、傳播速度快、易重複感染，航空公司及機組員務必持續落實外站管制措施及機上適當防護，以避免感染新型變異株，維護自身及親友防疫安全。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。