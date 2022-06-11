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國籍航空機組員返台得免關！6/15起　打滿三劑改「0+7」

▲指揮官陳時中，說明國籍航空機組員返台檢疫防疫措施。（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中，說明國籍航空機組員返台檢疫防疫措施。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-11 14:39:592022-06-11 14:49:04

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，自6月15日起零時起，調整國籍航空機組員返台後檢疫措施，並以長程航班或短程航班以及是否有完整接種疫苗而有不同的檢疫方案。

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▲調整國籍航空機組員返台檢疫防疫措施。（圖／指揮中心）
▲調整國籍航空機組員返台檢疫防疫措施。（圖／指揮中心）
陳時中說明，長程機組員返台入境檢疫天數，若已接種三劑疫苗且滿14天，將「已篩代檢」從3+4改為0+7，但7天自主健康管理期間，需每2天快篩或PCR一次；未打滿3劑疫苗者，仍須採3+4，居家檢疫以一人一室為原則，第4天到第7天自主健康管理外出需要快篩或PCR。

至於短程航班入境機組員檢疫政策，依舊為打滿3劑疫苗仍要進行5天自我健康監測，每5天快篩或PCR一次，,最後一次派飛達5天後未再派飛者，得免後續定期採檢；未打滿3劑機組員，也一樣維持7天自主健康管理、每7天PCR， 最後一次派飛達7天後未再派飛者,得免後續定期採檢。若有再次派飛後，相關檢疫天數都應重新計算。

此外，關於國籍航空機組員機上個人防護裝備，則參酌國際經驗及經國內專家諮詢會議討論建議，得依機組員執勤風險調整如下:1.服務一般旅客時：外科口罩、手套；2.機上環境清消：外科口罩、手套、面罩/護目鏡、防潑水隔離衣；3.遇有呼吸道症狀旅客時：得由機組員評估暴露風險及穿著個人防護裝備。

指揮中心重申，新冠病毒持續變異、傳播速度快、易重複感染，航空公司及機組員務必持續落實外站管制措施及機上適當防護，以避免感染新型變異株，維護自身及親友防疫安全。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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