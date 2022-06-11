暑假就能出國？國外旅遊有望提早 陳時中：努力加快腳步
中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，入境檢疫措施將在6月15日鬆綁，讓外界也非常期待，是否也有機會提早開放出國旅遊？對此，指揮官陳時中鬆口表示「有」，並稱這2年來防疫，基本上就是摸著石子過河，一步一步謹慎往前走，先是從10天變7天再到3+4，下週0+7，「會努力加快腳步」。
先前媒體提問，9月是否有機會出國旅遊，陳時中回應「可能性當然是有，但也不敢講說一定」，而今日宣布邊境管制，也讓外界相當好奇，是否有機會可以提前開放出國旅遊，他在疫情記者會上再次鬆口說「有」，會努力加快腳步，可能性會變大，但要一步一步走。
陳時中也提到，統計來看，入境人數現在一個禮拜進來的人數大概是1.8萬到2萬人次，因此目前入境初期總量以2.5萬人次為原則，未來就是增加5000人至7000人來考慮，但會考量染疫率和相關管理，如防疫計程車、防疫旅館是否能上軌道等其他配套。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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