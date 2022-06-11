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暑假就能出國？國外旅遊有望提早　陳時中：努力加快腳步

▲邊境入境檢疫措施6/15鬆綁，指揮中心指揮官陳時中鬆口：9月國外旅遊可望提早。（圖／指揮中心）
▲邊境入境檢疫措施6/15鬆綁，指揮中心指揮官陳時中鬆口：9月國外旅遊可望提早。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-11 15:24:54

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，入境檢疫措施將在6月15日鬆綁，讓外界也非常期待，是否也有機會提早開放出國旅遊？對此，指揮官陳時中鬆口表示「有」，並稱這2年來防疫，基本上就是摸著石子過河，一步一步謹慎往前走，先是從10天變7天再到3+4，下週0+7，「會努力加快腳步」。

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先前媒體提問，9月是否有機會出國旅遊，陳時中回應「可能性當然是有，但也不敢講說一定」，而今日宣布邊境管制，也讓外界相當好奇，是否有機會可以提前開放出國旅遊，他在疫情記者會上再次鬆口說「有」，會努力加快腳步，可能性會變大，但要一步一步走。

陳時中也提到，統計來看，入境人數現在一個禮拜進來的人數大概是1.8萬到2萬人次，因此目前入境初期總量以2.5萬人次為原則，未來就是增加5000人至7000人來考慮，但會考量染疫率和相關管理，如防疫計程車、防疫旅館是否能上軌道等其他配套。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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