金高銀分手安普賢快死掉!治失戀最好辦法《柔美2》給答案
韓劇《柔美的細胞小將2》10日開播，故事承接上一季末，金高銀飾演的金柔美，與安普賢飾演的具雄分手後，她失戀出現各種後遺症，包含在深夜喝酒、彈吉他飆高音，豈料陷入低潮的柔美，很快就遇上新戀情，對象是朴珍榮飾演的同公司人氣男職員劉八筆，朴珍榮首集丟直球心動告白：「我們交往吧！」讓柔美腦內的細胞們陷入一陣騷動，紛紛表示「治療戀愛傷痛的辦法，就是再談一場戀愛！」
金高銀因為與安普賢分手創傷，腦內的戀愛細胞陷入昏迷，面對朴珍榮突如其來的告白，她當場拒絕。但其實金高銀的內心早已默默關注朴珍榮，腦內細胞還祕密成立「劉八筆粉絲團」，並隨著朴珍榮越來越多暖心加分行為，粉絲團成員數急遽上升，最後更轉為公開粉絲團，細胞們組成「八筆派」，想要積極促成金高銀展開新戀愛。
金高銀逐漸被朴珍榮的直率打動，越來越在意對方，連假日出門運動都要精心打扮，就怕遇到住在同社區的他，後來兩人果真在超市巧遇，他們走出超市時碰上傾盆大雨，金高銀提議共撐一把傘回家，過程中她看到朴珍榮將傘歪向一邊、他的肩膀淋雨濕透，金高銀因此心動不已，同時亦得知對方要去聯誼，下集預告中，金高銀試圖挽回對方，兩人感情將如何發感，令觀眾期待。《柔美的細胞小將2》每週六上午10點在愛奇藝國際站播出，一次更新2集。