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陸突禁台灣石斑魚進口！蔡英文譴責：不排除向WTO申訴

▲總統蔡英文發文嚴正譴責，陸再次片面停止台灣農產品輸入。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文發文嚴正譴責，陸再次片面停止台灣農產品輸入。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-06-11 15:43:182022-06-11 15:44:18

大陸海關總署動植物檢疫司10日晚間突表示，因多次從台灣石斑魚中檢出禁用藥物，宣布6/13起暫停台灣石斑魚輸入，這是繼鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧後，再有農產品遭陸禁止輸入，對此，總統蔡英文今（11）日在臉書上發文嚴正譴責，稱這是再次違反國際貿易規範，並且對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。

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蔡英文說，突襲式的通知，片面停止台灣石斑魚輸入，不只違反國際貿易規範，也不願回應台灣提供的科學證據，她說，對岸處置的慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，該做法已經違反國際貿易邊境檢驗慣例，「台灣也不排除向WTO申訴」。

蔡英文提到，台灣輸出的石斑魚都符合國際規範，且去年被中國通報3件不合格個案，在確認安全無虞並強化源頭用藥管理後，都正面回覆中國，但中國都未再進一步提供科學證據。

針對大陸作法，蔡英文已經指示行政院農業委員會，即刻啟動三項因應措施，保護台灣漁民，包括多元對內行銷拓展通路、調節上市期間及產量、獎勵加工及外銷。

蔡英文嚴正譴責中國一而再、再而三違反國際貿易規範，打壓台灣的農產品。但是，她也要告訴大家，去年，中國禁止鳳梨輸入，「我們都克服難關了，這次我們也一定能克服挑戰」，除了將台灣優質石斑魚外銷國際，她也要請國人一起支持台灣漁民！（編輯：林莞茜）

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