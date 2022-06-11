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入境檢疫放寬為3+4天！專家：對社區傳播影響應有限

▲指揮中心宣布，自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施，入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，理取消原7天自主健康。（圖／NOWnews攝）
▲指揮中心宣布，自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施，入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，理取消原7天自主健康。（圖／NOWnews攝）

記者顏真真／台北報導

2022-06-11 16:50:38

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，自今（2022）年6月15日零時起放寬邊境檢疫措施，改為3天居家檢疫及4天自主防疫。對此，新光醫院副院長、也是陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，這某種程度也是為開放國人赴海外觀光鋪路，只是在目前本土疫情仍處高原期之下，不適合一次到位，可先觀察對社區傳播風險及醫療量能有無影響，再進一步鬆綁0+7也不遲。不過，以目前台灣本土新冠盛行率相對較高之下，他認為，入境檢疫鬆綁至3+4天，對社區傳播風險的影響應有限。

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考量國際國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，指揮中心宣布，自今年6月15日零時起（航班表定抵台時間）於調控入境一定人數總量為前提下，同步放寬邊境檢疫措施，包括入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理，且於自主防疫期間，應遵守防疫規範，需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品，而檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。

另外，來台旅客應持有表定航班時間前2日內新冠肺炎核酸檢驗報告，入境時(第0天)，於機場港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測，而入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用，但入境人數總量管制初期以每周2.5萬人次為原則。

對於入境管制鬆綁至3+4天，新光醫院副院長、也是陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁認為，隨著國內本土疫情流行上來，國內本來就有社區盛行率在發生，而世界各國疫情已相對趨緩，在這情況下，入境檢疫從7+7天放寬到3+4天，這是比較穩健的作法。可先觀察社區傳播風險值是否大幅增加，還有對醫療量能是否造成影響，如果沒特別影響，過一段時間就可進一步放寬至0+7天。

洪子仁進一步指出，如果3+4天實施後，確診個案數沒有再往上發展，就表示3+4天是可行的，況且入境台灣還是要出示陰性證明，絕大數個案在入境當天或入境3天有症狀，應該都可在居隔期間被發現，拖到第4天的也還有「以篩代隔」等規定，社區傳播風險可大幅降低，因此，他覺得入境檢疫鬆綁為3+4天，對社區傳播影響有限，況且台灣本土新冠盛行率還比較高。

另外，指揮中心也宣布，自6月15日起零時起，調整國籍航空機組員返台後檢疫措施，長程機組員返台入境檢疫天數，若已接種3劑疫苗且滿14天，將「已篩代檢」從3+4改為0+7，但7天自主健康管理期間，需每2天快篩或PCR一次；未打滿3劑疫苗者，仍須採3+4，居家檢疫以1人1室為原則，第4天到第7天自主健康管理外出需要快篩或PCR。

對此，洪子仁也覺得這是非常合理，畢竟過去2年多為配合台灣「清零」政策，國內機組員受到高度監管，隨著台灣慢慢與病毒共存，也要還給機組員不影響身心靈的工作環境，尤其別的國家機組員檢疫早在去年8、9月後就已放寬，台灣相對已較晚，因此，他認為這時間點放寬機組員檢疫措施，非常適當。

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