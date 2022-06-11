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高雄今+13023例盛行率超過10%　陳其邁預估高原期再一周

▲高雄今天新增13023例確診，確診個案數、盛行率10.17%。陳其邁強調仍要確保醫療量能準備。(圖／高市府提供)
▲高雄今天新增13023例確診，確診個案數、盛行率10.17%。陳其邁強調仍要確保醫療量能準備。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-11 17:23:01

高雄今(11)日新增13023例確診，確診個案數、盛行率為10.17%。市長陳其邁指出，這是1.5天的統計量，仍在平緩的高原期，目前高雄盛行率達到10.17%，希望週末過後個案數就逐漸下降。不過，陳其邁也認為，未來每天確診數1、2千到3千可能變成新常態，因此仍要確保醫療量能準備。

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▲6月11日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲6月11日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲6月11日高雄市盛行率。(圖／高市府提供)
▲6月11日高雄市盛行率。(圖／高市府提供)
衛生局簡任技正潘炤穎分析今天高雄新增13023例，高雄整體確診個案數、盛行率來到10.17%，是首次超過10%達到群體免疫的數字，但流行曲線仍然處於高原期。

▲6月11日高雄市5日平均移動線仍處高原期。(圖／高市府提供)
▲6月11日高雄市5日平均移動線仍處高原期。(圖／高市府提供)
潘炤穎也以個別年齡層統計上，疫苗涵蓋率與盛行率，與整體確診人數50至64歲及65歲以上，疫苗涵蓋有達74%，感染人數不到10%。潘炤穎也說，50至64歲目前盛行率8.4%，距離10%還剩1.6%；65歲以上盛行率為7.45%，距10%仍有一段距離。

潘炤穎也就確診個案數中，年齡層占比分布，50至64歲最高，65歲以上也逾來越高，顯然這兩個族群群體免疫比較缺乏，因此同住家人都需要特別小心。

▲6月11日高雄市醫療防疫量能統計表。(圖／高市府提供)
▲6月11日高雄市醫療防疫量能統計表。(圖／高市府提供)
衛生局長黃志中也就醫療資源統計指出，專責及負壓病床共2310床，空床數1152床，空床率占49.8%，加強型防疫旅館共484床，空床數420床，空床率占86.8%；居家照護6萬6746人，占97.7%。1106人確診者住院中，占1.6%。

教育局長謝文斌表示，校園共有人確診787人，比昨天下降，在疫苗接種部分12到17歲第三劑疫苗接種，將近接種1萬1千多人，昨天接種52所學校，2萬8千多人，接種率達21%，下周仍會持續施打，預計6月17日接種完成。

陳其邁指出，盛行率高雄到今天到達10.17%，北部像是新北、桃園、基隆都超過15%，台北市也12.37%，疫苗覆蓋率加上盛行率逐步建立群體免疫，完成後曲線就會往下走。

陳其邁也希望確保醫療量能準備，不管是第一級病床，或第二級加強型防疫旅館量能都充足，COVID-19可能還是會有長的時間，他認為，雖然高原期趨緩向來後，但每天確診數1、2千到3千可能變成新常態，意味著社區流行的或是地方流行的類流感，感冒的症狀會成為常態。

陳其邁提醒，BA.4、BA.5在鄰近國家及世界多國都發現個案，會不會有新的病毒株替代Omicron這機會其實很高，所以確保輕重症分流，讓日常生活可以跟防疫平衡至關重要，高雄空床數還是維持50%，病房調度上應該是沒有問題。

另外，陳其邁也針對FLOWFLEX富樂牌快篩試劑疑似品管C線異常問題表示，希望能夠把該批次的產品回收，在各區公所及衛生所都有提供更換其他品牌試劑的服務，若民眾是拿到屬於該批次的部分，即可進行更換，後續則會根據抽驗結果包括跟台中市政府與廠商進行相關瑕疵品的後續處理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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