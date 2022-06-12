iOS 16 五大「新功能」被打臉？外媒爆：Android早就有了

我是廣告 請繼續往下閱讀
9TO5Google 表示，iOS 16看起來很棒，Apple還加入了景深效果讓整體看起來有質感，且加入了Apple Watch風格設計，可以改變字體、顏色、小工具等。但Google 早就已經提供這類功能，透過「概覽」預測用戶需要的訊息，像是即將發生的事情、登機、天氣等，時間、桌面顏色也能自行更改。
２、iCloud 共享的圖庫
iOS 16 中可以將照片自動共用到與家人分享的「iCloud 共享的圖庫」。 Google 相簿早有這功能，而且還支援多個設備，不只是手機，連電腦、單眼相機上傳的照片都能分享。
3、 聽寫和輸入同時進行
在 iOS 16 中輸入文字時，可在語音和觸控間切換。此功能在Pixel 6 和 6 Pro 的 Google Assistant 語音輸入可以看得到，Google Assistant 也提供相同功能，可以在打字的時候，對內容進行語音控制，以及正確的標點符號。
4、多停靠點路線規劃
Apple 地圖支援沿線添加多達15個站點，其實在Google地圖中已經存在多年。但Apple 地圖相較於Google 地圖的10個停靠站，Apple 地圖多了一些。
5、即時字幕
Google在2019年Google I /O 推出，使用 Google 的語音辨識可即時產生字幕。iOS 16 帶來完全相同的功能，它可以在任何 App 上即時為音訊添加字幕，包括通話和 FaceTime 通話。