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雄影出品再傳國際捷報　史哲：請大家繼續力挺高雄好作品

▲由高雄市電影館設立的「高雄VR FILM LAB計畫」與王登鈺導演與零壹影像，攜手台灣VR技術領先團隊「Funique VR」首度合作VR電影〈紅尾巴Ep.1〉，榮獲歐陸XR最高殿堂「法國新影像藝術節」大獎。(圖／截自史哲臉書)
▲由高雄市電影館設立的「高雄VR FILM LAB計畫」與王登鈺導演與零壹影像，攜手台灣VR技術領先團隊「Funique VR」首度合作VR電影〈紅尾巴Ep.1〉，榮獲歐陸XR最高殿堂「法國新影像藝術節」大獎。(圖／截自史哲臉書)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-11 19:00:00

由高雄市電影館 設立的「高雄VR FILM LAB計畫」，與王登鈺導演與零壹影像，攜手台灣VR技術領先團隊「Funique VR」首度合作VR電影〈紅尾巴Ep.1〉，榮獲歐陸XR最高殿堂「法國新影像藝術節」大獎！高雄市副市長史哲除恭喜相關工作團隊外，也請大家繼續一起支持台灣創作者、力挺高雄好作品。

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▲紅尾巴Ep.1〉，榮獲歐陸XR最高殿堂「法國新影像藝術節」大獎。(圖／截自史哲臉書)
▲紅尾巴Ep.1〉，榮獲歐陸XR最高殿堂「法國新影像藝術節」大獎。(圖／截自史哲臉書)
全球最大「XR沈浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival），法國時間6/10公布得獎名單，金馬導演王登鈺 以VR作品《紅尾巴Ep.1》獲得 評審團特別提及獎（Special Mention），這是繼黃心健二年前以《失身記2.0》奪下「金頭顯獎」後，台灣導演再度揚名歐陸XR最高殿堂。這次由 #高雄電影節XR策展人洪珷 代為出席領獎。評審團認為本片的美術質感及奇幻氣氛引人入勝，實拍逐格動畫極為細緻，是VR電影的一大突破。

史哲表示，由高雄市電影館 設立的「高雄VR FILM LAB計畫」，與國家前瞻計畫發展體感科技 產業有所連結。配合政策，當年他提出電影館協助製作原創VR短片的構想，加上館方有執行「高雄拍」短片補助計畫的經驗，在2017年順利啟動。非常感謝這幾年國際影展與業界大獎，一直給高雄原創的VR作品肯定，帶給團隊很大的信心。

史哲也指出，在高雄市政府長期的資金與業者資源整合下，高雄市電影館VR FILM LAB從2017年開始，投入製作VR虛擬實境，並大力推廣XR沈浸式體驗。也要特別感謝這次的出資方公共電視，和市府一起支持好電影，這次才有機會讓〈紅尾巴Ep.1〉這部動人的作品，走遍全世界並撫慰更多人受傷的心。

史哲說，台灣今年共有4部影片入圍主競賽單元，除了王登鈺《紅尾巴Ep.1》獲得大獎，同樣由高雄市政府支持的《女海盜：成名之路》、赤兔影像與高雄市政府共同出品的《海影城事》，以及文策院、HTC VIVE ORIGINALS和旋轉犀牛原創設計合作的《病玫瑰》，四部「台灣VR原創」皆讓XR業界驚艷不已，同時2020年高雄VR FILM LAB工作坊大獎得主林佩瑩導演，也帶著第一部作品〈唇〉（The LIPs）勇闖市場展，令歐陸觀眾感受到強力的台灣創作能量！

史哲也指出，導演透露《紅尾巴》完整版即將完成，屆時少年冒險與紅尾巴的真相，將帶給影迷意想不到的震撼。完整版將於2022年10月於2022高雄電影節全台首映，並於2022台灣設計展 同步展出美術設計平面展覽。台灣設計展今年睽違十年回到高雄，我們串聯蓬萊商港區棧庫群、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心，舉辦視野最遼闊、最熱情海派的台灣設計展。相關的規畫工作緊鑼密鼓籌備中，請大家繼續一起支持台灣創作者、力挺高雄好作品。

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