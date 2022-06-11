楊雅喆抵制Netflix不怕封殺　王淨情變首現身金穗獎

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王淨和宋柏緯分手後現身，受訪坦言：「單身好一陣子了，沒有出現追求者。」問她分手心情，王淨和顏悅色說：「還好，沒事，該要體驗生活就要體驗，該談戀愛還是要談，我喜歡付出跟被愛的感覺。」顯然已走出情傷的打擊，因為去年工作滿檔，王淨眼睛發炎、免疫系統失調，1月新戲殺青後休養至今，馬上又要進組。
曾敬驊宣傳完《逆局》8個月沒露面，這段時間一直在拍戲，他在昨天殺青的電影裡演個很衰的倒楣人，長達3個月陷入長髮、穿著破爛衛生褲的頹廢模樣，心境厭世到覺得「追求什麼都沒用」，連不喬裝出現在西門町，也沒有粉絲認出他來，獨居的他也因為拍攝夜戲，沒時間追垃圾車，冰箱塞滿1周的垃圾，問他有沒有呵護一下恢復單身的師姐王淨，他笑說：「我連自己都呵護不了。」
林柏宏擔任評審，因為人在自主健康管理時期，無法出席典禮，他視訊受訪表示確診發燒連續4天，維持37.3的低燒，現在身體已經恢復，在評審過程中，他很佩服林書宇導演的口才，「評審都非常努力稱讚自己喜歡的作品，但好在哪裡，要說出細節。」林柏宏特別喜歡黃迪揚在《看海》裡詮釋智能障礙的角色，「他的表演好厲害，充滿各式細節。」有機會的話林柏宏也想挑戰短片，從導演或製作人做起。
以短片新銳為獎勵對象、總獎金高達540萬的金穗獎，今年共有301部影片報名，60部擠進入圍名單，競爭激烈。不分類別的「金穗大獎」，最後由林治文、劉澄雍執導的學生劇情片《龔囝》榮獲。影片以舞龍隊青少年面對威權突圍而出的故事，精采融合在地民俗、青春成長、學業與家庭的衝突，牽動人心卻又不落俗套，各部門的精準搭配，更與影片精神不謀而合。第三次入圍終於得獎的導演林治文感動表示：「這部作品的拍攝遠遠超乎我的想像，感謝劇組對我的信任。」他也謹記老師錢翔曾經對他說的：「放掉規則，才是創作的開始。」讓他受益良多。導演劉澄雍也開心地表示，這個獎給他莫大的鼓勵，讓他明白即使路程顛簸，也不要放棄拍片的勇氣。
張誌騰以颱風意象描繪婚姻的《詠晴》，憑著精彩的譬喻、成功的選角以及精準的場面調度，繼上屆金馬獎最佳劇情短片後再度贏得「最佳劇情片」。游喬婷以記錄貨車司機跑車人生的《永順永和》贏得「最佳紀錄片」，許哲瑜以3D掃描建模技術深入「江南案」內幕的《事件現場製造》獲得「最佳實驗片」。從學生時代開始已三度入圍金穗獎的余聿，這回以高難度製作技巧的《島影》一舉榮獲「最佳動畫片」與「最佳音樂」（張易婷、陳立唐）。
學生組獎項，游智傑執導的《神明在看》獲得「最佳學生劇情片」，其一鏡到底的巧妙設計與節奏，令人眼睛一亮。趙若彤拍攝女性酒店工作者真實生活樣貌的《海與岸》贏得「最佳學生紀錄片」，黃詩柔透過創作描繪女性自我療癒歷程的《水中的女孩》獲得「最佳學生動畫片」，來自義大利的Luca Bonaccorsi以《Fear of Flying》詮釋出不一樣的台灣時空而贏得「最佳學生實驗片」。
打破類別而頒發的「評審團特別獎」，今年由三部劇情片《失去》（丁啟文）、《姊姊》（潘客印）、《看海》（林柏瑜），三部學生劇情片《腸躁男孩》（陳浩維、王韋喬）、《那天，我媽偷了老師的車》（詹欣怡）、《好學生阿強》（高士文），以及學生動畫片《你誰》（黃凱雄）、學生紀錄片《未泯》（葉家辰）等八部獲得。
個人單項表現獎，因本屆幕前幕後表現卓越的實在很多，評審團幾經討論，由於各自心目中最佳編導都已拿獎，因此決定將名額禮讓給其他工作者。除了獲得「最佳音樂」的《島影》，今年由《龔囝》的胡智強、《軟弱的梨》的黃稚玲，以及主演《六月雨》、《腸躁男孩》、《那天，我媽偷了老師的車》的鄭逸軒，三位演員共同獲得「最佳演員」。陳牧聖以《軟弱的梨》細膩捕捉角色情緒獲得「最佳攝影」，朱玉頎以《姊姊》充滿時代氛圍與家庭細節的陳設贏得「最佳美術」，曲書毓以《CRUSH ON》趣味橫生的意象符號勇奪「最佳視覺效果」，黃詩硯充滿流動色彩線條的《蝴蝶果醬》則贏得「最佳藝術表現」。
金穗獎特別規劃的三個會外獎，也獲得各方傾力支持。「社群名人推薦獎」評審又仁、白昆禾、嚎哮排演（黃建豪、蕭東意）一同頒獎給學生紀錄片《海與岸》。「影評人推薦獎」評審、葉郎、雀雀、波昂刺刺、太空小姐則選出另一部紀錄片《永順永和》獲獎。結合實體影展與線上影展觀眾共同選出的「觀眾票選獎」則由《姊姊》獲得。