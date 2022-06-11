高雄眷村以住代護租金低於社宅　吸引青創新創踴躍申請

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文化局表示，高雄保存了全國面積最大的眷村，不僅是唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，也留存有近90公頃的眷村文化資產，面對如何維護日漸流失的眷村文化，高市府自2014年起即攜手國防部，展開全國首創的眷村保存計畫「以住代護」從鳳山黃埔新村開始，到左營建業新村、再擴展到岡山樂群村（醒村），9年來在文化部與國防部協助之下，中央與地方政府共計投入近9億元，進行房舍修繕與環境清整，平均每戶修繕經費就高達近千萬元。
文化局指出，在歷經人才基地、全民修屋、青創House等各期計畫的推展，黃埔、建業也形成一個特色有機村落，多數眷舍已修繕熟成，故今年的以住代護徵選計畫邁開寬大的步伐，從歷史文化場域中「住」的意義，擴大延展至以「駐」為核心概念的產業群聚村落。
同時，文化局也認為，黃埔、建業皆位於鳳山、左營的蛋黃區域，不僅交通、區位良好，又是全國保存良好的文化景觀，完整的棋盤式眷村聚落，更是現代都會中極為罕見的獨門庭院日式建築，空間面積的寬闊、歷史文化沉澱的聚落氛圍，市區幾無此類物件，加上沒有申請人財力門檻的限制，又可做為商業使用，對有志投身青創、新創者有相當的吸引力。
文化局強調，眷村既是台灣文化的瑰寶，更是屬於全民的公共資產。因其具稀有珍貴性與公共性，應回歸公眾，不宜由特定人士長期且無償獨有。眷村產權所屬機關國防部在與高市府的「國軍老舊眷村委託經營契約」中也載明收取經營權利金的作業規定，故商業營運除不得無償使用，且應該酌收合理租金以符合公益原則。現高市府以優於社宅的租金，期盼提供更多民眾、青年進駐的機會，以空間的實際應用，激盪出更多元的內涵及文化，進而延續眷村文化，並創造屬於新世代的眷村故事。
今年以住代護為簡化程序採取線上申請，「五年駐村」即日起開放申請至7月8日截止；「十年駐村」則長期持續徵件，每月底截止收件。相關申請以住代護的資訊，請上FB官方粉絲團「以住代護 高雄眷村好生活」或以住代護官網。
高市府也特別感謝許多熱愛眷村的進駐者們，陸續投入他們的熱情、勞力、創意與資源，努力地以各種型態，維護國家重要的文資公共財，讓高雄眷村再次蔚然成村，以住代護已是公私協力維護珍貴文化資產的典範。