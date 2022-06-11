視察疫苗接種站戴動物髮箍　鄭文燦揭暖心原因

桃園市長鄭文燦近來視察接種站，都會戴上動物髮箍，引發關注。其今（11）晚表示，其實自己有時也會戴魔術師般的大氣球帽，因為一看到孩子緊張、皺眉的小表情，「我也有了與兒科醫師一秒變出貼紙的魔法，這些都是團隊對桃園小小孩子的用心」。
鄭文燦說，為了讓孩子不害怕，勇敢地伸出小小手臂，防疫團隊絞盡腦汁，最後團隊的想法是，把接種站打造成兒童樂園的概念。同仁創意發想，想了許多安撫孩子、可愛的好點子，團隊邀請龍潭愛樂管弦樂團加入，演出曲目以小朋友喜愛的動畫與童謠為主，也添購孩子們喜愛的貼紙。接種站布置得像派對般，遍布繽紛氣球，現場還有氣球達人帶來可愛的氣球表演。
鄭文燦接著說，桃園的吉祥物ㄚ桃與園哥兩兄妹很萌也好貼心，有時默默坐在孩子旁邊，不然就摸摸孩子的頭、與孩子擊掌，緩解大家的小情緒。「我們也找了在地的樂天桃猿棒球隊吉祥物猿氣小子到場，3人滿場飛，逗得孩子又驚又喜」。
鄭文燦說，兒童疫苗接種站第一天，團隊收到很多家長的反饋，有媽媽說，現場很像帶孩子去園遊會的感覺，很輕鬆。也有家長說，本來以為孩子會大哭一場，但小孩表現的很勇敢，還說下次仍要到這打疫苗。
鄭文燦表示，他要謝謝醫護及防疫團隊，也要謝謝配合防疫政策的每一位家長，與市府一起提升兒童疫苗接種率，「因為你們，孩子的健康就會越安全，我們再拚一下」。