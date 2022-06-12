《營業中》包場趙傳60歲壽宴　姚元浩重啟招牌紅酒燉牛肉

TVBS實境節目《來吧！營業中》繼上週到露營區製作60人外燴餐，受到員工喜愛後，本週接到歌手金智娟的神祕委託，希望包場「老屋」幫好友趙傳慶祝60歲大壽，五位主持人也立刻聚集起來開會，討論慶生當天的菜單跟布置。為了給趙傳一杯特別的調酒，負責本次的調酒的炎亞綸跟楊銘威，一同到楊銘威投資的酒吧學習，楊銘威製作「威威Mojito」，卻被笑「可以帥一點嗎」？一旁的炎亞綸也搭腔：「這種事要求的來嗎！」為了本次特別學的「老屋特調」受到客人的好評，金智娟大讚：「從沒喝過這麼好喝的，還可以客製化。」





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▲《營業中》討論為趙傳舉辦生日會。（圖／TVBS提供）

▲楊銘威負責調酒。（圖／TVBS提供）

楊銘威首度在外場服務，深深體會到內外場的不同，他發現在外場的人會因為上菜的速度變得很緊繃，之前在內場完全不知道外面發生甚麼事，他透露根本兩個不同的世界。炎亞綸也說，這次之後，大家應該都能體會到彼此的感受。





▲趙傳開心收到禮物。（圖／TVBS提供）

▲趙傳歡慶60大壽。（圖／TVBS提供）

吃飽喝足的趙傳，拿起吉他演唱招牌歌曲〈我是一隻小小鳥〉，本次精心設計的生日宴會，也是趙傳第一次在節目中過生日，令他很感動，也永生難忘。為了趙傳的生日，大廚姚元浩也特別準備老屋招牌餐點「紅酒燉牛肉長壽麵」。原本就是《來吧！營業中》忠實粉絲的于子育開心地說：「今天值回票價。」《來吧！營業中》每週六晚間8點於TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視頻道播出，受到觀眾廣大迴響，決定回饋喜愛節目的觀眾，第一季加碼延長到20集。



