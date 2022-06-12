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桃園雙屍4命血案！死者頭部凹陷　凶器疑為「金剛杵」

▲死者李女的姊姊、姊夫10日晚間攜4個牌位回到停車場招魂，分別代表李姓夫妻以及女方懷著的龍鳳胎寶寶。（圖／記者李春台翻攝）
▲死者李女的姊姊、姊夫10日晚間攜4個牌位回到停車場招魂，分別代表李姓夫妻以及女方懷著的龍鳳胎寶寶。（圖／記者李春台翻攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 08:28:282022-06-12 08:29:24

桃園日前驚傳一起雙屍命案，一對泰國華僑李氏夫妻，疑因生意上出現分潤問題，被合夥人泰裔王姓男子殺害，事後王男用夫妻倆的BMW X4休旅車，將遺體載至桃園高鐵站前一處停車場棄屍，時隔2天才被發現，因死者身上出現多處鈍器所致的外傷，推測兇嫌作案的凶器為法器「金剛杵」。

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▲桃園一對泰籍夫妻被發現陳屍在後車廂，2屍4命震驚社會，而兇嫌離開停車場的最後身影也曝光。（圖／翻攝畫面）
▲桃園一對泰籍夫妻被發現陳屍在後車廂，2屍4命震驚社會，而兇嫌離開停車場的最後身影也曝光。（圖／翻攝畫面）
檢警調查後發現，死者李姓夫妻身上有多處被鈍器毆打所造成的傷痕，另外死者頭部有一處凹陷，疑為尖銳金屬物造成，研判凶器長度大約與手臂同長，頂部有疑似雕像的金屬物，但凶器目前下落不明，警方仍在追查中，尚且不知確切凶器為何。

據了解，金剛杵原為古代印度神話中因陀羅的武器，由於質地堅固，能擊破各種物質，故佛教常借來比喻和形象地命名，金剛杵即取此義；在密教中，金剛杵也象徵摧滅煩惱之菩提心，為諸尊之持物或修法的道具，能破除愚痴妄想之內魔與外道諸魔障礙。

回顧案情，兇嫌王姓男子與李姓夫妻都是泰國人，先後來台工作從事人力仲介業，原本3人應該是合夥關係，但王男疑似不滿勞役不均，且對利潤分配有意見，李姓夫妻則質疑王男在帳目，加上匯兌利益分配不均，因此雙方相約在8日談判討論，不料夫婦兩人卻慘遭殺害，而當時妻子腹中還懷有一對龍鳳胎。

夫妻失蹤後，家屬心急如焚不斷尋找，在得知2人與合夥人有金錢糾紛後，便打電話向對方詢問，但對方僅回青埔高鐵站，就馬上掛電話。親友前往搜尋，果然在高鐵站前停車場找到夫妻的BMW休旅車，雖然在車內沒發現2人，但現場卻有濃濃腐臭味，車輛後方更流了一地屍水，經報警處理後，才在後車廂找到夫妻遺體。

警方初步研判，車內沒有打鬥痕跡，懷疑2名死者是在他處被殺害，之後才被棄屍在高鐵站外，另外經追查發現，王男在案發隔天（9日）上午9時許，已搭機潛逃回泰國，負責指揮偵辦的桃園地檢署目前也已指揮刑事局向泰國交涉，希望將王嫌引渡回台灣接受偵訊。（編輯：陳苾暐）

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