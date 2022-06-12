桃園雙屍4命血案！死者頭部凹陷　凶器疑為「金剛杵」

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據了解，金剛杵原為古代印度神話中因陀羅的武器，由於質地堅固，能擊破各種物質，故佛教常借來比喻和形象地命名，金剛杵即取此義；在密教中，金剛杵也象徵摧滅煩惱之菩提心，為諸尊之持物或修法的道具，能破除愚痴妄想之內魔與外道諸魔障礙。
回顧案情，兇嫌王姓男子與李姓夫妻都是泰國人，先後來台工作從事人力仲介業，原本3人應該是合夥關係，但王男疑似不滿勞役不均，且對利潤分配有意見，李姓夫妻則質疑王男在帳目，加上匯兌利益分配不均，因此雙方相約在8日談判討論，不料夫婦兩人卻慘遭殺害，而當時妻子腹中還懷有一對龍鳳胎。
夫妻失蹤後，家屬心急如焚不斷尋找，在得知2人與合夥人有金錢糾紛後，便打電話向對方詢問，但對方僅回青埔高鐵站，就馬上掛電話。親友前往搜尋，果然在高鐵站前停車場找到夫妻的BMW休旅車，雖然在車內沒發現2人，但現場卻有濃濃腐臭味，車輛後方更流了一地屍水，經報警處理後，才在後車廂找到夫妻遺體。
警方初步研判，車內沒有打鬥痕跡，懷疑2名死者是在他處被殺害，之後才被棄屍在高鐵站外，另外經追查發現，王男在案發隔天（9日）上午9時許，已搭機潛逃回泰國，負責指揮偵辦的桃園地檢署目前也已指揮刑事局向泰國交涉，希望將王嫌引渡回台灣接受偵訊。（編輯：陳苾暐）