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吵架竟「負氣跳車」！高雄女翻滾數圈倒路中　慘遭警開罰

▲高雄一名女子因與男友吵架，竟在行進中跳車(紅圈處)，倒臥路中。（圖／翻攝臉書記者爆料網）
▲高雄一名女子因與男友吵架，竟在行進中跳車(紅圈處)，倒臥路中。（圖／翻攝臉書記者爆料網）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 09:17:382022-06-12 09:26:48

高雄一名網友，昨天（11日）在臉書上傳一段行車紀錄器，影片中顯示前車副駕駛座的一名女子，突然在行進中打開車門跳車，隨後便在大馬路上翻滾數圈，消失在畫面中，網友見狀也紛紛留下「好危險」、「睡著了不小心拉到車把手嗎？」、「狂起來連命都不要了」等語，事後證實，畫面中駕駛、乘客為一對情侶，當天因有口角，才釀成這齣鬧劇，所幸過程中沒有波及其他用路人。

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▲女子在行徑中突然打開車門，險遭後車輾過。（圖／翻攝臉書記者爆料網）
▲女子在行徑中突然打開車門，險遭後車輾過。（圖／翻攝臉書記者爆料網）
據行車紀錄器顯示，案件發生在前天（10日）上午8時27分許，當時行車時速約在50公里左右，女子不明原因突然開門掉出車外，右膝蓋與小腿著地的瞬間，後腦杓還疑似撞到車後輪，後車發現後，立刻向左閃避，才沒有輾過該名女子，前車見狀也馬上停車查看。

▲女子在路中翻過數圈後才停下，所幸經送醫後已無大礙。（圖／翻攝臉書記者爆料網）
▲女子在路中翻過數圈後才停下，所幸經送醫後已無大礙。（圖／翻攝臉書記者爆料網）
畫面曝光後，引起熱議，住在高雄的網友表示，事發地點應該位在小港機場旁的中山路，並指出該處車流量大，女子沒被輾過算是運氣好，更有人向車主喊話「她沒死的話，記得趕緊分手」。

警方則表示，6/10上午8時許接獲報案指出，前鎮區中山、中安路口有交通事故，經現場警員了解，該車駕駛與乘客是男女朋友，雙方因故在車內發生爭執，女子為此負氣跳車，經送醫已無大礙，事後已依違反道路交通管理處罰條例第81條開罰，處500元罰鍰。（編輯：陳苾暐）

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