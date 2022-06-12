計程車7月「補貼5000元」　遊覽車、短租車減徵汽燃費

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部說明，考量計程車每日均載運不特定乘客且空間小與乘客近，因此除延續每日防疫物資補貼6至12月底的2730元，再新增一次性因應現況疫情加強清消及防護費用2270元，每輛計程車共計5000元，將於7月以一次性撥款方式匯到計程車車主帳戶，經費由交通部防疫預算支出。
針對遊覽車和租賃小客車短租車輛，交通部也規劃了階段性的汽燃費減徵支持振興措施。在遊覽車部分，出車率維持7成以上者減半徵收今年第3季汽燃費，未達7成者免徵，平均每輛車可節省約4000元至1萬元不等；小客車租賃業部分，因長租車均有固定承租客户，故規劃針對短租車提供今年第3季汽燃費減半徵收方案，平均每輛車可節省約1200元至1800元。
交通部提到，因應國內疫情及依據行政院現階段以防疫及振興為主的政策，針對目前仍受影響的觀光、公路客運、計程車、遊覽車及小客車租賃等產業，在行政院支持下，尋求各種可運用的資源，已分別因應各產業規劃不同的方案措施，來協助業者因應疫情的影響，並將持續與各產業同步做好的振興準備，希望於疫情紓緩後，各業即可立即銜接回復營運。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。