普橘人物／米其林星級餐廳薪水多？副主廚待遇曝光嚇一跳
你知道一個米其林星級餐廳的副主廚，薪水有多少嗎？年薪百萬是基本配備？這樣想你就大錯特錯了！今年30歲、擁有米其林一星餐廳「MUME」副主廚經歷，也是《料理之王2》冠軍的林彥碩（Monster），從當兵退伍之後，第一份工作就進入MUME，從廚房最基礎的工作人員開始做起，一路做到領班、副主廚，他透露星級餐廳員工「賺得沒有外面想像的多啦！」以月薪來說約五、六萬元，大概就是一個中階上班族的月薪而已！但在米其林星級餐廳工作，得到的榮譽及名聲，價值卻是遠遠超過實際薪水的，且對一個廚師的未來有很大的幫助！
雖然學生時期一路就是學中餐出身，但林彥碩對西餐始終有莫名興趣與憧憬，所以剛退伍第一份工作，他就全力往西餐方向去尋找，只是剛開始處處碰壁，幾乎沒有一家西餐廳願意給他機會。剛好當時榮獲亞洲五十大餐廳的米其林星級餐廳MUME要來台灣展店，正在找第一批員工，他想也沒想就直接丟履歷去應徵。「我去面試的時候，MUME還只是一個工地，連裝潢都還在進行中，只能到主廚家樓下大廳面試。主廚看我年輕又態度又積極，就決定錄取我，後來才跟我說，原來我是唯一一個完全沒有問休假、薪水有多少的人，他們就是需要一個肯吃苦、不計較的員工！」
如願以償進入MUME，故事可沒有馬上幸福快樂！剛開始林彥碩就是一個從零學起的學徒，無論是最基本的進貨管理、備料、做員工餐甚至洗碗都要做，每天從早上10點開始忙到晚上12點，每天工作14小時，只有店休當天可以休假。回憶起那段辛苦的日子，林彥碩眼神卻閃著光芒：「你知道嗎？我一開始連番茄都不會剝，差點被主廚直接K下去。西餐廳進的食材又都是進口貨，每天光記英文就讓我昏頭轉向，還得把每個食材進貨的時間、數量、名稱記得一清二楚，那時候休假不是跑去誠品，就是去圖書館查資料，雖然很累，但也是那時候打下紮實的基礎，讓我未來學廚之路精進很快！」
從澳洲回來之後，MUME主廚又邀請他回去繼續工作，並且一路從領班升遷到副主廚，還跟著主廚一起到日本、泰國等地去巡迴客座，讓他獲益良多，廚藝也精進不少。不過最實際的薪水問題，林彥碩說，星級餐廳主要是名氣大，但真的要走到最頂端的主廚位置，才有可能獲得最高等級的待遇，在此之前，就算已經是副主廚，薪水充其量不過是五、六萬元，大約一個中階上班族的月薪罷了，甚至比起普通一點西餐廳的大廚還少。「不過，星級餐廳的經歷，是一個廚師的榮譽及名聲，能在一家星級餐廳工作到一定的地位，在廚藝界絕對是能夠立足，價值也往往超過薪水很多，這是一般餐廳無法做到的事情！」