張穎穎依偎富商照流出　躺豪宅露長腿甜喊「爹地」

大S的前夫汪小菲被踢爆婚內出軌，年僅26歲的新歡張穎穎當了小三，也被起底是「撈女」，號稱是她同學的爆料人士指出，她曾為富商墮胎，獲得一大筆錢，這次才會在汪小菲身上故技重施，介入他人婚姻，再次用墮胎換取了兩套房子和一輛豪車。網路也流出她過往依偎富商的照片，私生活非常豪奢。

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▲張穎穎自拍SPA的照片流出。（圖／翻攝微博）

從網友爆料照片裡，張穎穎穿著白色洋裝，甜蜜依靠在熟男身邊，男方則穿著同色系西裝、領結，兩人都挑選白色系服裝，情侶裝意味濃厚，富商對著自拍鏡頭比YA勝利姿勢，她則故意瞇著雙眼、嘟嘴唇作勢要獻吻給富商，還標註對方是「爹地」，自己則是「爹地的大寶貝」，感情非常好。

另外，還有張穎穎的居家私密照，包括她在享受SPA按摩、還有在滿布粉紅裝飾的房間裡，被KITTY枕頭、床單圍繞之下，自在敷臉、滑手機的模樣，豪宅空間非常大，顯見生活優渥，這些照片曝光後，有網友認為這熟男應該就是她曾交往的富商，難怪張穎穎過慣有錢人的日子，會纏上汪小菲也是勢在必得。

▲張穎穎在豪宅裡露長腿。（圖／翻攝微博）

▲張穎穎居家私密照被外流。（圖／翻攝微博）

不過，也有自稱是張穎穎同學的微博帳號「丑五開」，跳出來打抱不平，說她從小家境富裕，父母善良，生長在經濟優渥的家庭，也非常努力練舞，否認張穎穎是撈錢的女人，但這篇文章受到很多質疑造假，認為照片裡這富商看起來不像張穎穎父親。張穎穎忍不住看哭了，在底下留言「希望你們不要噴她好嗎，父母不吵架是因為我倆一起長大的，父母也都認識，確實父母感情很好，求你們不要網暴這個女孩子了，有事沖我來吧。」



