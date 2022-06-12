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麥當勞太香！熊熊凍未條「從森林衝出」　破車窗狂嗑薯條

▲麥當勞味道太香，熊熊凍未條從森林衝出，打破車窗撈出袋子，狂嗑薯條。（圖／Facebook：Jackson Police Department NH）
▲麥當勞味道太香，熊熊凍未條從森林衝出，打破車窗撈出袋子，狂嗑薯條。（圖／Facebook：Jackson Police Department NH）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 10:47:34

麥當勞的美味連熊熊都抵抗不了？美國新罕布夏州的傑克遜小鎮（town of Jackson, New Hampshire），當地人民對鎮內不時出現的熊熊已相當習慣，常常目擊牠們翻垃圾桶找食物的模樣，這次有一隻熊熊卻特別鎖定連鎖速店的餐點，竟將轎車窗戶打碎，只為車內那包吃剩的麥當勞！

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▲熊熊：天啊！這滋味太美妙了！（圖／Facebook：Jackson Police Department NH）
▲熊熊：天啊！這滋味太美妙了！（圖／Facebook：Jackson Police Department NH）
當地的傑克森警察局（Jackson Police Department NH）於臉書PO文，表示近日發生一件「破窗竊盜案」 ，有民眾將吃剩的麥當勞餐點整包放在車子裡，森林中的熊熊聞香而來，竟大力將車窗砸碎，撈出麥當勞袋袋後趴在引擎蓋上大快朵頤，影片中還能看到牠將鼻子伸進裝薯條的紅色紅子中狂舔，看起來對薯條的香味相當著迷。

▲熊熊將車窗打碎，撈出車中吃剩的麥當勞薯條。（圖／Facebook：Jackson Police Department NH）
▲熊熊將車窗打碎，撈出車中吃剩的麥當勞薯條。（圖／Facebook：Jackson Police Department NH）
該事件也登上外國媒體，警方告訴電視台，在熊熊「犯案前」，已有民眾目擊牠出現在其他人家的門廊及垃圾桶附近，後來才盯上這個門窗未緊閉的轎車，最後打破前窗大啖麥當勞。

警方也提醒民眾，為避免財產被熊熊損害，提醒車主在離開前，務必確認門窗鎖好，也不要再將食物留在車內，以免發生類似事件。

這神奇的景象令不少網友感到爆笑：「到底多香！！剩下的都能聞到」、「牠看起來還想要個大麥克，再配上一杯冰冰涼涼的可樂」，熊熊出沒在街道上的事件已屢見不鮮「我今天早上看到一隻母熊帶了兩隻小熊在我家庭院散步，看來現在不是研究防盜的時候了，給我發明個防熊鎖！」、「我工作場所也發生過！熊打破窗戶，然後拿走一包椒鹽餅乾後離開」。 （編輯：李惠婷） 


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