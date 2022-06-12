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9旬父拒去「安養院」遭大女兒殺害！法院今晨裁定羈押

▲高雄市一名高齡99歲的吳姓老翁，因患有失智症狀，大女兒想安排父親到安養院，但遭到拒絕，2人為此發生口角，豈料吳女竟一時失控持刀殺父，隨後輕生。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市一名高齡99歲的吳姓老翁，因患有失智症狀，大女兒想安排父親到安養院，但遭到拒絕，2人為此發生口角，豈料吳女竟一時失控持刀殺父，隨後輕生。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-12 10:40:48

高雄市前天（10日）傳出一起弒親命案，一名高齡99歲的吳姓老翁，因患有失智症狀，大女兒（63歲）無力照顧，想安排父親到安養院，但遭到父親拒絕，2人為此發生口角，豈料吳女竟一時失控持刀殺父，隨後輕生，經搶救在昨天（11日）恢復意識，檢方訊後依殺人罪嫌向法院聲請羈押吳女獲准。

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據了解，吳翁共有4名子女，其中一名兒子先前已過世，另名兒子則在去年因車禍，昏迷不醒成為植物人，平時吳翁生活起居都由吳女瞻前顧後，但吳女同時也得要和妹妹一同照顧成為植物人的弟弟，近期疑似因自己患病，難以承受巨大的壓力，才在與父親口角後，痛下殺手。

事發當天，吳家二女兒返家驚見父親陳屍在臥室床上，大姊手部也有割腕的痕跡，一旁還放著一把30公分長的水果刀，嚇得立刻報警求救，警消趕抵後認定吳翁已明顯死亡，故僅送大女兒送醫，經搶救吳女10日在醫院清醒，但疑因失血過多身體虛弱，又一度陷入昏迷。

隔天11日恢復意識，警方評估身心靈狀態已穩定後，隨即對大女兒進行偵訊，並釐清案發前後細節，但她卻保持緘默權，始終不願說明詳情，檢方訊後立即聲請羈押，地院則在今天（12日）清晨裁准。（編輯：陳苾暐）

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