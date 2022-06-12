通膨擔憂當頭、雜音干擾　台股周線翻黑

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安聯投信台股團隊認為，美股再度出現較大波動，主要是美國白宮日前預計通膨數字將會上升，為通膨數據打預防針。受通膨可能高於預期影響，美國10年期公債殖利率回升至3%以上。市場擔心通膨上升會影響將登場的美國聯準會會議結論。
在國際情勢上，安聯投信台股團隊說明，現階段，放眼國際變數，包括：通膨狀況、聯準會升息進程、俄烏衝突、中國解封後續狀況、消費者需求及投資者心態等，仍在反覆干擾基本面、資金面與信心面。
回到基本面，就產業狀況而言，安聯投信台股團隊指出，由於市場正要反應第三季得面臨庫存調整壓力。面對市場對於科技產業前景，目前來看軟著陸機率仍較高；而基本面最嚴峻的下修時點可能還沒到，但市場最大波動似乎有望逐漸告一段落。
安聯投信台股團隊提到，另一方面，受到信心面及資金面影響，包括：部份表現最好的產業，近期也都被外資券商降評，引發籌碼面鬆動帶來的下跌； 這也反映出科技產業大框架仍處於修正階段，至於庫存要調整多久、也還要在邊走邊看。
展望後市，安聯投信台股團隊提醒，在交投降溫，以及美股仍處於震盪的格局下，預估台股短線仍將持續震盪整理、反覆打底，建議投資人謹慎為宜。策略上，以中性偏保守、審慎檢視、勿躁進，選股不選市，聚焦基本面、仍是較佳應對方式。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。