雇主小心勿觸法　徵才薪資未達4萬元須揭示

雇主在徵才時，薪資待遇有時會出現「面議」或給薪「範圍很廣」字樣，以致求職者面試時，發生期望待遇與實際薪資落差爭議。台中市政府勞工局提醒雇主小心勿觸法，徵才時若職缺每月經常性資薪未超過 4 萬元，須依照就業服務法規定，明確告知薪資範圍，以符合法令相關規定。

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勞工局長張大春表示，為促進薪資資訊透明化，讓求職者在面試前就可得知最低起薪金額，據以評估是否前往應徵，降低勞雇雙方媒合成本，「就業服務法」已明文規定薪資揭露相關事宜，不論是透過人力銀行或自行刊登的徵才資訊，雇主或刊登職缺的人資人員都應注意，避免觸法。

勞工局指出，經常性薪資，是指雇主每月給付受僱員工的工作報酬，包括本薪與按月給付的固定津貼及獎金，其中並不含加班費，提醒雇主注意。日前曾接獲民眾檢舉，某間機械公司應徵司機時，職缺標示「薪資面議」，但民眾詢問後發現月薪為 3 萬元，向勞工局提出檢舉，經調查發現，該公司以月薪加計加班費可達 4 萬元為由，認為薪資標示為面議無違法。但事實上，該公司不得將加班費納入計算，經扣除後經常性薪資未達 4 萬元，卻未於徵才廣告告知薪資範圍，仍屬違反就業服務法薪資揭示的行為。

勞工局提醒，雇主徵才揭示薪資時，應注意事項為三點， 1 、需透過公開徵才管道，例如求才網站、社群粉絲專頁、張貼在營業場所外徵人啟事等，都應明確說明計薪方式及薪資範圍。

2 、採用月薪核薪的薪資範圍可使用「月薪 3 萬元」、「月薪 3 萬 3000 元 ∼ 3 萬 6000 元」、「月薪 2 萬 8,000 元以上」等三種方式擇一呈現；採用計時、計日或按件計酬核薪者，可使用如「時薪 300 元」、「日薪 3,000 元」、「按件計酬每件 3,500 元起」等方式呈現。