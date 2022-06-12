雇主小心勿觸法　徵才薪資未達4萬元須揭示

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勞工局長張大春表示，為促進薪資資訊透明化，讓求職者在面試前就可得知最低起薪金額，據以評估是否前往應徵，降低勞雇雙方媒合成本，「就業服務法」已明文規定薪資揭露相關事宜，不論是透過人力銀行或自行刊登的徵才資訊，雇主或刊登職缺的人資人員都應注意，避免觸法。
勞工局指出，經常性薪資，是指雇主每月給付受僱員工的工作報酬，包括本薪與按月給付的固定津貼及獎金，其中並不含加班費，提醒雇主注意。日前曾接獲民眾檢舉，某間機械公司應徵司機時，職缺標示「薪資面議」，但民眾詢問後發現月薪為3萬元，向勞工局提出檢舉，經調查發現，該公司以月薪加計加班費可達4萬元為由，認為薪資標示為面議無違法。但事實上，該公司不得將加班費納入計算，經扣除後經常性薪資未達4萬元，卻未於徵才廣告告知薪資範圍，仍屬違反就業服務法薪資揭示的行為。
勞工局提醒，雇主徵才揭示薪資時，應注意事項為三點，1、需透過公開徵才管道，例如求才網站、社群粉絲專頁、張貼在營業場所外徵人啟事等，都應明確說明計薪方式及薪資範圍。
2、採用月薪核薪的薪資範圍可使用「月薪3萬元」、「月薪3萬3000元∼3萬6000元」、「月薪2萬8,000元以上」等三種方式擇一呈現；採用計時、計日或按件計酬核薪者，可使用如「時薪300元」、「日薪3,000元」、「按件計酬每件3,500元起」等方式呈現。
3、需釐清屬於經常性薪資的項目，如本薪、全勤獎金、加班費、三節獎金等，並標示清楚本薪及獎金的發給額度與條件。